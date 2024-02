Ági instagram oldalán számolt be követőinek a találkozásról. Mint írta: „Ma reggel a Mokka stúdiójában kezdtem a napot egy számomra nagyon kedves baba-, gyermek- és felnőttpszichológussal, akinek a munkásságát Patrick születése óta követek és maximálisan elismerek. Vida Ágnes blogja, social felületei sokszor segítettek, és nyugtattak meg az elmúlt 10 évben... mindig a lehető legjobbkor érkeztek, mintha érezte volna valaki, hogy konkrétan mire - milyen segítségre is van szükségem. Emlékszem, a szobatisztaság kérdései kapcsán is őt olvastam, az ő tanácsaira hallgatva csináltam mindent, és azt gondolom neki is köszönhetően Patrick másfél hét alatt szobatiszta lett - könnyedén, lazán, szinte észrevétlenül vittük végig az egészet...

Nos, azóta eltelt "pár" év, a kisfiam "nagyobb fiúcska" lett, és milyen érdekes az élet, a sors - igazán megtisztelve éreztem magam, hogy most személyesen is tudok beszélgetni, véleményt cserélni ezzel a kedves, mosolygós, elismert pszichológussal, akit eddig csupán fotókon, videókon keresztül láthattam, hallhattam…”

A műsorban a kiskamaszkorból fakadó konfliktusokról, élethelyzetekről beszélgettek a hölgyek. Ági a felvétel előtt és után is kapott jónéhány tanácsot, „volt ami meglepett, volt amin mosolyogtam, volt amitől majdnem szívinfarktust kaptam - ugyanis állítólag van aki még 17 évesen is ebben a kis vagy "normál" kamaszkorban van 10 éves korától.....-írta a borsodi celeb.

Majd posztja végén bevallotta, hogy órákig tudta volna hallgatni a szakembert, magát pedig egy kis türelemre intette a gyermeknevelés terén.