Willie Gevertz amerikai youtuber Miskolcról és az Avasról készített kisfilmet. Azt mondja, korábban is járt Miskolcon, de csak Lillafüreden és a Miskolctapolcai Barlangfürdőben. Ez volt az első útja Miskolc szívébe.

Azt hallottam, hogy ez Magyarország legveszélyesebb városa, de ez már nem is állhatott volna távolabb az igazságtól! Legalábbis Avasi belvárosában nem. Talán vissza kell mennünk, és megnézzük, milyen a város néhány másik részén. Élvezze ezt az epizódot, és iratkozzon fel, ha tetszik, amit lát

- írta videója ajánlójában.

Miskolc amerikai szemmel

Átugrott a Miskolc feliraton a Szent István téren, majd elindult az Avas felé. Bemutatta az Avasi Sörházat, majd a Történelmi Avasi Pincesorokat. Útja során megmutatta a Kühne Adolf emlékére állított kőpadot, és az Avasi református temetőt. Mesélt Herman Ottóról és Latabár Endréről. A Horváth-tetőről is részletesen beszámolt követőinek. Az Avas kilátó sem maradhatott ki az úticélok közül. Egy avasi pincébe is be- vagyis lejutott.

Az emberek nem veszik észre, hogy Miskolc gyönyörű város

- írta Willie.

Ezt a videót minden miskolcinak látni kell!