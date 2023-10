A Sárospataki Református Teológiai Akadémiára látogatott a világhírű hegedűművész, a cigányzene kiemelkedő képviselője, Roby Lakatos. A neves művész a teológia oktatója, dr. Gulyás Klára meghívására tekintette meg az intézményt, amelyen a két rektorhelyettes: dr. Rácsok Gabriella és Nagy Károly Zsolt, valamint Barnóczki Anita főiskolai adjunktus kalauzolták végig. Roby Lakatos megtekintette a Tudományos Gyűjteményeket és a Nagykönyvtárat is. Mint munkatársunknak elmondta: harmadik alkalommal járt a zempléni városban. Először 8-9 évvel ezelőtt a Zempléni Fesztivál keretében a Budafoki Dohnányi Zenekarral lépett fel a Rákóczi vár udvarán, majd tavaly Patakon fogadta tagjai közé az Európai Borlovagrend. Ezúttal is ennek a szervezetnek egy térségi eseményén vett részt, így jutott el személyes kapcsolat révén a teológiára. A hegedűművész méltatta az intézmény imatermét, amely véleménye szerint nagyon jó akusztikával rendelkezik. Vendéglátói tájékoztatták róla, hogy az imaterem egyben közkedvelt koncerthelyszín is a térségben, amihez hozzájárul az a magas minőségű zongora, amelyet évekkel ezelőtt vásárolt a teológia kulturális szerepének erősítése érdekében. Roby Lakatos munkatársunknak beszélt terveiről is. Mint elmondta, írt egy zeneművet, egy nyolc perces szimfonikus zene darabot Nyolc perc Magyarország címmel, amelyet lemezen is meg szeretne jelentetni, valamint videóklipet forgatni hozzá. A mű különlegessége, hogy minden egyes percben Magyarország történelmének meghatározó részleteiről szól. Úgy tervezi, a művet Magyarország európai uniós elnöksége alkalmából mutatja majd be Brüsszelben – közölte. Mindezeken túl tovább szervezi saját alapítványát, amely segítségével tehetséges fiatal zenészeket karolnak fel – tette hozzá Roby Lakatos.