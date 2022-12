– Amikor elkezdődött a műsor, gondoltam arra, milyen jó lenne nyerni, de nem mindenáron akartam ezt. Sokkal fontosabb volt számomra, hogy végre meg tudjam mutatni, milyen ember is vagyok valójában. A közösségi oldalaimra feltett fotóim és a családom miatt ugyanis rengeteg bántást kapok – kezdte a Blikknek Norbi, aki korábban őszintén vallott már arról, hogy iskolát is kellett váltania az őt ért támadások miatt.

Forrás: TV2

A Farm VIP alatt azonban minden osztálytársa együtt szurkolt érte. A barátaival közösen nézték az adásokat, és együtt örültek, amikor ő nyerte meg az idei évadot.

Ifjabb Norbi azonban nemcsak 12 millió forintos fődíjat, hanem Pablo cicát is magával vitte. Egy Instagram-sztoriból kiderült, amikor egy követőjének válaszolt arra, mi lett Pablo cicával.

"Pablo nagyon a szívemhez nőtt, de nem csak én jelentettem ki már a játék legelején, hogy szívesen be is fogadnám őt. Fruzsi is nagyon megszerette, így abban maradtunk, hogy kettőnk közül az viheti majd haza, aki tovább marad. A nézők már láthatták, hogyan is alakult a játék" – nyilatkozta a Ripostnak.