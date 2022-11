- Úgy várom a koncertet, mint gyerekkoromban a karácsonyt, amikor azt számoltam, mennyit kell még aludni – nyilatkozta Pataky Attila rockzenész, az EDDA frontembere szerkesztőségünknek a péntek esti, miskolci fellépésük kapcsán. - Hamarosan otthon játszunk! Két éve nem léptünk fel Miskolcon, ilyen még nem volt az életemben soha. Ezek a vad idők az ember lelkét is jobban megfacsarják - amik most a világban vannak -, és ilyen időkben még jobban felértékelődik az a hely, ahonnan minden elindult.

Két Pataky egy helyen

Az előzenekar a Pataky Művek lesz, ők este 7-kor kezdenek.

- Ő a fiam, ők is lassan 10 éve koptatják a deszkákat. Annak pedig külön örülök, hogy az az álmom is teljesült, hogy a fiammal együtt énekelhetek. Ez is nagy ajándék az évtől, és sok minden nagy ajándék. Az is például, hogy én már 72. évemet taposom és 48 éve zenélek.

Visszatérés a kezdetekhez

- Büszke vagyok arra is, hogy onnan indultam: Miskolc Alsószinva utca 4. szám, Vasgyár... Talán ez a DVTK Aréna is pont annak a salakpályának a helyén épült, amelyiken én olyan sokat fociztam. Egy emlék is megmaradt, amikor szétment a cipőm, ami rajtam volt. Emlékszem rá, hogy bal lábamon volt tornacipő, jobb lábamon nem volt, és még fociztam egy félórát. Azt a salakot megemlegettem, utána anyukám egy hétig kezelte a talpamat. Óriási szenvedéllyel tettük a dolgunkat akkoriban is, és ez a szenvedély megmaradt. Ezt a szenvedélyt is Miskolcról hoztam magammal.

Arra a kérdésre, hogy hogyan tartja meg fiatalosságát és lendületét azt válaszolta, hogy „ a rockzene konzervál” és az a szenvedély, amit Miskolcról hozott magával mindent meghatározott.

- Enélkül el se kezdje senki, mert nagyon hamar ledobja a színpad a hátáról. Az Isten megadta, hogy sok gyűrődés ellenére végig mehettem eddig, ez a kitartás pedig adott egy szellemi többletet is. Ráadásul mekkora lehetőség ez a teremtő Istentől, hogy énekelhetek, hogy dalok születhetnek! Minden dal megélt élmények alapján íródott, ez az ereje, ez így volt az elején is, és most is, amikor már csak egyedül írom a dalokat. A másik nagy szerencse, hogy számomra Magyarország legjobb zenészei voltak mindig mellettem, és ez mai is így van – mondta Pataky Attila, akinek a sport is fontos szerepet játszik az életében. - Fiatalon atlétaként kezdtem, 56 éves koromig mindennap futottam. Most ezt átváltottam úszásra, és edzek, mert pontosan tudom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy úgy menjek ki a színpadra, hogy a közönségnek ne okozzak csalódást.

Nincs mellébeszélés

Hazajön, így éli meg ezeket a koncerteket a rockzenész. - Mindig látok rovott arcú férfiakat, akiket megismerek, hogy ott voltak a kezdeteknél is. Sokakat megismerek vagy Miskolcról, vagy Kazincbarcikáról, ők szinte mindent tudnak rólam, rólunk, Miskolcon pedig nem lehet mellébeszélni. Az összes riadalom ellenére, amit ránk zúdít a világ, hogy félj, hogy szorong, hogy ne legyen jövőképed, a szeretet az egyetlen valóság, a többi illúzió. És mi ebből igyekszünk sokat elvinni Miskolcra is! - foglalta össze a miskolci születésű rockzenész.