Nyert az Újpest

Az Újpest 2-1-re nyert a Paks otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának vasárnapi játéknapján. Mészöly Géza együttese négy bajnoki találkozó óta veretlen és sorozatban harmadik sikerét aratta. Az Újpest és a Paks ebben a szezonban negyedik alkalommal találkozott egymással - legutóbb a MOL Magyar Kupában is összecsaptak -, a lila-fehérek három vereség után nyertek először a párharcban.

A második helyen álló Paks vereségével a címvédő és listavezető Ferencváros tovább növelheti előnyét. Sokáig úgy tűnt, nem láthat majd gólt az első félidőben a szép számmal összegyűlt közönség, a játékrész ráadásában azonban mindkét kapunál megrezdült a háló: a lila-fehérek szereztek vezetést egy óriási hibát követően.

Az először kezdő Huszti csapott le arra a labdára, amelyről a védő azt hitte, kigurul az alapvonalon, majd megjátszotta az üresen érkező Ljujicot, ám egy perc múlva a túloldalon Könyves egy pattanás után lőtt hatalmas gólt.

A fordulást követő első két percben akár két gólt is szerezhetett volna a Paks, de a helyzeteket kimaradtak, az Újpest pedig kijött a szorításból. A félidő közepén újra előnybe került az Újpest, a csereként pályára lépő Csoboth harcolt ki büntetőt - hosszú percekig vizsgálta az esetet a VAR - , Ljujic a 11-esből duplázott. A 83. percben Csoboth eldönthette volna az összecsapást, gyönyörűen tört be a 16-oson belülre, de lövését Simon hárította.

A fővárosiak a hajrában már csak az eredmény megőrzésére törekedtek és végül sikerrel is jártak, így megszerezték a három pontot.egszerezték a három pontot.

OTP Bank Liga, 26. forduló: Paksi FC-Újpest FC 1-2 (1-1)

Paks, v.: Berke

Gólszerzők: Könyves (45+2.), illetve Ljujic (45+1., 75., a másodikat 11-esből)

Sárga lap: Könyves (70.), Kovács K. (74.), Kinyik (77.) illetve Ljujic (39.), Mack (49.)

Paksi FC: Simon - Kovács, Szélpál, Kinyik, Szabó J., Silye (Szabó B., 58.) - Mezei (Kocsics B., 87.), Windecker (Vas, 79.), Balogh - Hahn (Böde, a szünetben), Könyves (Skribek, 79.)

Újpest FC: Banai - Huszti, Anculasz (Tajti, 63.), Keita, Kobouri, Pauljevic - Mack, Radosevic (Csoboth, 63.), Ljujic - Sasere, Ambrose (Ganea, 91.)

Sima FTC-győzelem Mezőkövesden

A címvédő és éllovas Ferencváros 3-0-ra nyert vasárnap az utolsó helyezett Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának zárómérkőzésén. Ezzel bajnoki veretlenségi sorozata már kilenc mérkőzés óta tart, és előnyét öt pontra növelte a második helyezett Pakssal szemben úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszott. A hazai együttesnek viszont egyre kilátástalanabb a helyzete az élvonalbeli tagsága megőrzését illetően, hét körrel a zárás előtt 12 pont a hátránya a jelenlegi utolsó bennmaradóval, a Zalaegerszeggel szemben.

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencváros 0-3 (0-1)

Városi Stadion, 4130 néző, v.: Csonka

Gólszerzők: Loncar (38., 51.), Varga B. (85.)

Sárga lap: Molnár (27.), Beriasvili (32.), illetve Maiga (35.)

Mezőkövesd: Piscitelli - Kállai, Beriasvili, Lukic, Vajda (Pillár, 57.) - Brtan, Szolgai (Kócs-Washburn, 58.), Cseke - Molnár (Cseri, 69.), Drazic (Szalai, 88.), Samperio (Karnyickij, 69.)

Ferencváros: Varga Á. - Makreckis, Abena, Cissé, Civic - Maiga (Pászka, 65.), Loncar (Traoré, 78.) - Zachariassen, Katona B. (Ben Romdhane, a szünetben), Marquinhos (Szevikjan, 78.) - Kodro (Varga B., 65.)

A Ferencváros válogatott játékosai többnyire kimaradtak a kezdőcsapatból, de a vendég együttes így is fölényben játszott, ugyanakkor a hazaiak is igyekeztek egyszer-egyszer támadást vezetni. Nagy helyzet először a 15. percben alakult ki: a Marquinhos mesteri indításával kilépő Zachariassen a jobb kapufát találta el. Nem sokkal később ugyanő fejessel is veszélyeztetett, majd a félidő közepén sok volt a rossz belépő és a szabálytalanságokat követő ápolás. A Ferencváros uralta a játékot, a Mezőkövesd képtelen volt gólhelyzetet kialakítani. A vezetést Loncar révén szerezte meg a vendég csapat, a középpályás egy letámadásnál a 16-oson belül elvette a labdát a csellel próbálkozó Lukictól és tiszta helyzetben a kapuba tekert.

A szünet után nem sokkal növelte előnyét a Ferencváros: Marquinhos átadása után megint Loncar volt eredményes, a 16-osról, középről lőtte ki a bal alsó sarkot. A folytatásban nem változott a játék képe, a fővárosi csapat nagy fölényben és ellenfelénél sokkal veszélyesebben futballozott.

Újabb helyzeteket alakított ki - a hajrában a góllövőlistát vezető, csereként beálló Varga Barnabás is gólt lőtt -, így teljesen megérdemelten és magabiztosan győzött.