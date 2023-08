A Groupama Arénában a szurkolók ismét kitettek magukért annak ellenére, hogy a Fradinak egy korábbi büntetés miatt pár szektort zárva kellett tartania. A korlátozások ellenére 11 375 fő nézte meg a mérkőzést. A Ferencváros a szokásos zöld-fehérben, a máltai csapat piros-feketében lépett a pályára.

Ferencvárosi játékosok a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőfordulójának második, Ferencváros TC-Hamrun Spartans FC mérkőzése előtt a Groupama Arénában 2023. augusztus 17-én

Sigér Dávid az összecsapás előtt nyilatkozott:

Nyilvánvalóan nekünk van nagyobb esélyünk a továbbjutásra, de a saját arculatunk, presztízsünk miatt egyáltalán nem mindegy, a csütörtöki mérkőzésen milyen teljesítményt nyújtunk. Ráadásul a Puskás Akadémia elleni hétvégi vereség miatt ismét lehet bennünk bizonyítási vágy. Nagyon bosszant a vasárnapi rossz eredmény… Lesz mit ismét helyre hozni.

Máté Csaba, a Fradi edzője is megosztotta gondolatait a kezdőrúgás előtt:

Kényelmes pozícióból várhatjuk a visszavágót, de a hétvégi, Puskás Akadémia elleni vereség miatt nem engedhetjük meg magunknak, hogy leengedjünk. Igenis győzelmi igénnyel kell kifussunk a pályára. A játékosokat rotálni kell, mindenkinek meg kell találnia a saját motivációját. És azt is hangsúlyoztuk a játékosoknak, ne továbbjutásban gondolkodjanak, hanem győzelemben.

A Ferencváros kezdőjében ezúttal is akad bőven változás, de a legfőbb, hogy Varga Ádám védte a kaput Dibusz Dénes helyett. Csapatkapitány személyében Sigér Dávid, középpályást köszönthettük.

Egy lépéssel közelebb a győzelemhez

A mai mérkőzés lehet az utolsó előtti lépcsőfok a csoportkörbe kerüléshez. A továbbjutó a negyedik fordulóban a litván Zalgiris Vilnius és a svéd Häcken Európa-liga-párharcának vesztesével küzdhetnek meg a továbbjutásért.

Az első percekben egyelőre a vendégek térfelén pattogott a labda, amelynek eredménye, hogy a Hamrun a 7. percben pontot szerzett. Egy szép beadás után egy ballábas kapáslövéssel Joseph Mbong-tól.

A máltai Hamrun Spartans játékosainak gólöröme a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőfordulójának második, Ferencváros TC-Hamrun Spartans FC mérkőzésén a Groupama Arénában 2023. augusztus 17-én

Kissé leülepedett a meccs, majd előkerült az egy sárga lap: a máltai első gólt szerző játékosnak, akit később nem tudta folyatni a játékot.

Kicsit sokat kellett várni az első hazai gólra, de az első félidő vége előtt a Ferencváros egyenlített a 41. percben.

Varga kapott jó indítást, majd átívelt a hosszúra, ahol Traoré érkezett és a kapuba fejelt.

Cserékkel teli második félidő

Minkét csapat aktívan támadta az ellenfelek kapuit, meg is született az első szabálytalankodás, a kezezés. Zachariassen lőtte ellenfele kezére a labdát, de a bolgár bíró nem adott tizenegyest, VAR pedig nincs.

Traoré Adama (b) és Varga Barnabás, a Ferencváros (k), valamint Federico Marchetti, a máltai Hamrun Spartans játékosa a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőfordulójának második, Ferencváros TC - Hamrun Spartans FC mérkőzésén a Groupama Arénában 2023. augusztus 17-én

A 69. percben vezet a Ferencváros. Marquinhos cselezett az alapvonal felé, majd bepasszolt középre, ahol Varga Barnabás könnyedén a kapuba lőtt.

Nem kellett sokat várni a következő Fradi akcióra. Abu Fani tekert a jobb felső felé egy szabadrúgást, de Marchetti a lécre tolta a labdát. A mérkőzés második felében záporoztak a lövések a máltai kapu felé. Varga és Pászka is folyamatosan támadta a Hamrun kapuját.

Négy perces hosszabbítás után jött egy sikertelen Fradi szabadrúgás

Itt a vége: 2-1-es győzelem, 8-2-es összesítés. Így jutott a negyedik selejtezőkörbe a Fradi.

Hazai pályán szenvedett vereséget a debreceni csapat

Egy héttel ezelőtt idegenben játszott gól nélküli döntetlen ellenére a hajdúsági csapat vezetőedzője, Srdjan Blagojevic úgy vélte, hogy az osztrákoknak még mindig nagyobb esélye van a továbbjutásra.

Büszke vagyok arra, hogy itt lehetünk, és egy szuper csapattal állunk szemben. Remélem, a következő mérkőzés a Fiorentina elleni lesz

– utalt arra a meccs előtti sajtótájékoztatóján a szerb tréner, hogy továbbjutás esetén a harmadik számú európai kupasorozat idei döntőse következne a csoportkörbe kerülésért.

Mindenképpen előny a hazai pálya, mert több mint 15 ezer jegy elkelt, így minden valószínűség szerint telt ház lesz. Arra kérem a szurkolókat, hogy a nehéz pillanatokban is támogassák a csapatot

– tette hozzá a tréner, aki szerint csapata mindent elkövet majd a győzelem érdekében.

Srdjan Blagojevic, a Debrecen szerb vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 1. fordulójában játszott Debreceni VSC - Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen 2023. július 31-én

A Debrecen kapusa, Megyeri Balázs szintén a közönség támogatásának fontos szerepét emelte ki, mert: extra energiát kapnak, ami akár győzelemhez is segítheti őket. Guido Burgstaller, a Rapid Wien csatára azt mondta, hogy izgatottan várják a visszavágót:

igencsak kiegyenlített meccsre számítunk, nem lesz könnyű, forró katlanba érkeztünk.

Zoran Barisic, az osztrák edző ugyancsak remek összecsapásra számított:

Múlt heti mérkőzésünkön előnyt szerettünk volna szerezni, de ez nem sikerült. A gól nélküli döntetlen azt jelenti, hogy most minden lehetséges. A kinti meccs alapján a Loki esélyesebb.

A hazai csapat a teljes fehérben, míg az osztrák a rekordbajnok zöld mezben lépett a Nagyerdei Stadion pályájára

Szervezetten védekezik a DVSC

A 7. percben a Rapid végzett szabadrúgást, amely nem jelentett veszélyt Megyeri kapujára. Az osztrákok megkezdték a támadást a magyar csapat ellen, azonban Megyeri elütötte a labdát egy szöglet után, majd egy hatalmas lövés zúgott el jócskán a debreceniek kapuja mellett. Nem kellett sokat várni az első találatra. a 15. percben egy eladott labdára Seidl csapott le, aki elvitte a labdát a védője mellett és Megyeri mellett laposan a kapuba lőtt a Rapid játékosa.

A kapott gól után a Loki is felélénkült és megszületett az első Debrecen helyzet. Dzsudzsák beadása után Oliveira elé került a labda, aki a kapuval szemben állva lőhetett, azonban a lövés elkerülte a Rapid kapuját.

A csapatkapitány remek szabadrúgása után Babunski estében a kapuba lőtt, azonban az északmacedón Stavrev les miatt nem adta meg a találatot.

Az osztrák Rapid Wien játékosainak gólöröme a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Debreceni VSC Rapid Wien visszavágó mérkőzésen a Nagyerdei Stadionban Debrecenben 2023. augusztus 17-én

Jobban kezdték a meccset az osztrákok, de nagyon feljavult a Debrecen egyre jobban és harcosabban játszott a csapat. Eddig eredménytelennek tűntek a hazai támadások. Romancsuk öngóljával a félidő előtt növelték előnyüket az osztrákok.

A remény továbbra is él a debreceni csapat számára

Agresszíven kezdte meg a második félidőt a Rapid Wien, de Dzsudzsákék is veszélyes támadásokat vezettek, bár gólhelyzet nem alakult ki. Újabb sokk érte a hajdúsági csapatot. Az 52. percben a semmiből szerzett újabb gólt a Rapid, amikor úgy tűnt, feljavul a Debrecen. Grüll villágyorsan lépett ki egy kiugratással, Megyeri mellett is elhúzta a labdát és a kapuba lőtt.

Moritz Oswald, az osztrák Rapid Wien (j) és Christian Manrique Díaz, a Debrecen játékosa a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Debreceni VSC Rapid Wien visszavágó mérkőzésen a Nagyerdei Stadionban Debrecenben 2023. augusztus 17-én

A második félidő vége felé közeledve sorra következtek a sárgalapok, cserék és támadások.

Mindezek ellenére behozhatatlan a Debrecen hátránya.

A 72. percben a Rapid Wien 4-0-ra vezetett. Burgstaller is betalált a kapuba, a csatár egy kapufáról kipattanó labdát pofozott közelről a kapuba. Úgy fest, hogy a mai meccs az első gólnál eldőlt a DVSC számára. Hiába küzdöttek, nem sikerült az ellenfél kapujába találni. A 86. percben Dzsudzsák Balázs is lement a pályáról és nem kizárt, hogy utolsó nemzetközi meccsét játszotta. Mance állt be a helyére, míg a csapatkapitányi karszalagot Megyeri kapta meg. Az utolsó kegyelemdöfés a 90. perben jött: újabb gólt szereznek az osztrákok. Bajic kapott egy kiugratást, lövését a menteni igyekvő Baranyai lőtte végül a kapuba. Fájdalmas vereséget szenvedett a Debrecen, kiesett a Konferencia-liga csoportköréből.

A Sepsinek csupán egyetlen párharcot kell megvívnia

A hazai 1–1-es döntetlen után idegenben nyert a kazah Aktobe ellen és így már csupán egyetlen párharcra van a Konferencia-liga csoportkörétől.

A labdarúgó Európa-konferencialiga harmadik selejtezőkörében a Sepsi OSK aidegenben 1–0-ra győzött, ezzel továbbjutott a sorozat playoffkörébe, ahol a norvég Bodö/Glimttel játszhat a főtábláért.

A 66. percben Stefanescu kanyarított be egy szögletet az ötösre, ahonnan Paun három védő gyűrűjében fejelt a hálóba.

A szentgyörgyi védelem helyzetet sem engedett a hazai együttesnek a hátralevő fél órában, Balasa és Branislav Ninaj rendre elfejelgette az Éldernek szánt beadásokat. Az utolsó tíz perce szokás szerint beállt Varga is, de ezúttal helyzetbe sem került, miközben az egyre fejetlenebbül rohamozó Aktobe rendre támadószabálytalanságokkal szabotálta a saját esélyeit.