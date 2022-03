Nem azt mondom, hogy ugyanazokban a számokban fogok úszni, mint most, de ki tudja? Rio után is el akartam engedni a 400 vegyest, aztán mégsem így történt. Csak akkor hagynám abba 2024 előtt, ha gyerekem születne, viszont ez most nem aktuális” – jelentette ki Hosszú Katinka a szerdán megjelent cikkben.