Ezen a héten mutatták be a magyar mozik a Nyugati nyaralás című kri­mi­víg­játékot. E film kettős műfaji besorolása miatt is izgalmas: miközben izgulunk főhőseinkért, akik teljesen vétlenül a titkosszolgálat karmaiba is belefutnak, felszabadultan nevethetünk a kalandjaikon, melyekhez az 1980-as évek szolgáltatja a hátteret. Nemcsak Soltész Rezső jelenik meg a filmben, de a kor emblematikus nyugati számait is meghallgathatjuk, többek között a Trio Da da da számát. Hőseink nemcsak vitorláznak a Balatonon, de a nyugatnémeteket is stírölik a strandon. Bár a nyaralás a francia Riviérán nem jön össze – mivel a fiúgyermek nem kap útlevelet –, kiadják magukat nyugati turistáknak, sportautóval közlekednek, még az Anna-bálon is részt vesznek. Igazi családi mozi ez, amely minden korosztály számára ajánlható.

„Kölcsönvett” autóval indulnak a családi nyaralásra

Forrás: Werkfotó a filmből

A bemutató napján Mészáros Mátéval beszélgettünk, akinek ez az első filmes főszerepe. Ösztönösen, elementárisan, zsigerből formálja meg Maurer Gyuri autószerelő alakját, aki a kor jellemző család­apája: él-hal a családjáért, munkájában kicsit ügyeskedik, és ha ölébe hull a lehetőség, ki is használja. Így „veszi kölcsön” a javításra otthagyott sportautót is a családi nyaralásra. Feleségével két évtizedes, ezért kicsit ellaposodott házasságukat is igyekszik rendbe tenni. A gyerekek modern apukája mindig képes egy-egy csínyre, hogy megnevettesse a fiát és a lányát.

A történet a 80-as években játszódik. Láthatjuk a Linda sorozatot néző családot, és felbukkan Soltész Rezső is. Mit gondol, kifejezetten korrajz a film?

Úgy gondolom, a történetnek az 1980-as évek hátteret ad. Én is akkor voltam gyerek, tehát otthonosan mozogtam a díszletekben. Mégis elsősorban családi történet ez, amely egyszerre izgalmas krimi és szerepjáték. Bármely korban megállja a helyét az, hogy valaki másnak adja ki magát, és így keveredik kalandokba, mint az általam megformált főhős. Itt a család annyira szeretne nyaralni, hogy az édesapa megfordítja a szituációt, és itthon nyaralnak úgy, hogy külföldieknek adják ki magukat. Fontos a párkapcsolati szál is, ezért fontos, hogy a nyaralás jól sikerüljön, mert az új távlatokat nyithat. A körülmények azonban közbeszólnak, amikor az egyik gyerek nem kap útlevelet.

A történetnek a nyolcvanas évek adnak hátteret

Forrás: Werkfotó a filmből

Ezt úgy hívták a korszakban, hogy kiutazása közérdeket sért.

Igen, a titkosszolgálat itt is attól tart, hogy a család nem tér haza, az autószerelő édesapa munkájára, mivel jó szakember, a titkosszolgálat alkalmazottainak is szükségük van. A film egyébként nem az 1980-as évek társadalmi valóságát szándékozik bemutatni. Persze, ha már ez a háttér, akkor felidézi a korszak zenéjét, öltözködését, hangulatát.

Hasonlít ez a film a Megáll az időhöz?

Nagyon jó példa a magyar filmművészetből a Megáll az idő, de az azért nem úgy fogja meg a 60-as éveket, mint ez a film. Ott kiemelkedő szál az 1956-os forradalom leverése utáni helyzet, amikor az emberek úgy döntenek, hogy akkor itt fogunk élni. Az egy egész generáció hitvallásává vált. Minden évben nem tudtak kimenni az utcára szobrokat döntögetni, ezért az adott körülmények között éltek, kihozták a legjobbat belőle. Érdekes összekötő szál, hogy Znamenák István mindkét filmben játszik…

Igyekeznek a korszak hangulatát bemutatni

Forrás: Werkfotó a filmből

Milyen volt a forgatás?

Különösen jó hangulatban telt. Nem nagyon volt időnk üresjáratokra, feszített program volt, de ez nem baj. Mivel tavaly szeptemberben forgattunk, a Balaton már kicsit hideg volt, de így is fürödtünk.

Milyen érzés volt filmfőszerepet játszani?

Nagyon jó érzés. Jólesett a felkérés, és meglepően elégedett vagyok a végeredménnyel ahhoz képest, hogy rettegek attól, hogy visszanézzem magamat a filmekben.

Kiknek ajánlja a filmet?

Mindenkinek ajánlom, annak is, aki nem élte át azt az időszakot, mert a cselekmény magával ragadó. Archív felvételeket is válogattunk a filmbe, olyanokat, amelyeket akkori nyugatnémet turisták készítettek Magyarországon.