Az olyan kifogásolható tartalmakat, amelyeknél nem merül fel magyar illetékesség, a tartalomszolgáltató felé van lehetőség jelezni. Ezt 19 esetben kellett megtenni. Az esetek többségében eltávolították az adott tartalmat - ismertették.

Az NGYSZ közleményéből az is kiderült, hogy a fiatalok szexuális abúzusáról készült tartalmak egyötödét maguk a gyerekek állítják elő. Ebből a magas arányból is látszik, hogy a gyerekek sokszor nem tudják, hogy mit szabad online, és mit nem. A szolgálat sokszor tapasztalja, hogy ártalmatlannak vélt tartalmak (például TikTok-videók, amelyekben a gyermek teljesen felöltözve táncol) is pornográf oldalakon vagy a dark weben kötnek ki.

Ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a gyerekek mindig csak privát profilról posztoljanak, ahol saját barátaik, közeli ismerőseik követhetik őket. Ez az apró óvintézkedés sem jelent teljes körű védelmet. Mindig igyekezzünk a digitális lábnyomunk csökkentésére, azaz ne posztoljunk túl sokat. Gyakori jelenség az is, hogy teljesen ártalmatlan családi fotók kötnek ki a dark weben a gyermekpornográf tartalmak között. Ezért a hotline óvatosságra inti a szülőket, és nem javasolja, hogy nyilvánosan posztoljanak a gyermekeikről

– írták.

A biztonsagosinternet.hu oldalra bejelentést tenni az e-mail-cím megadásával, de anonim módon is lehet. Ha a bejelentő megadja az elérhetőségét, az elemzők tájékoztatni tudják arról, hogyan áll az ügy, illetve a bejelentésével kapcsolatos további tanácsokkal is szolgálnak – ismertette a szolgálat.