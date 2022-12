Ollóval összeszurkált két eladót is egy 35 éves rabló Szegeden. Először egy dohányboltban, majd egy élelmiszerboltban támadt a nőkre, a trafikban pénzt is követelt, közben a nő mellkasához szorította az ollót, majd az arcát és karját meg is sebesítette. Ezután elmenekült, de egy élelmiszerboltba rontott be. Az ott dolgozó nőt a munkatársai mentették még, együtt kidobták a zavart férfit, akit a rendőrök hamar elfogtak - írja a Tények.

Borítókép: illusztráció