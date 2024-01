A turisztikai szolgáltatók SZÉP-kártyás forgalma még úgy is több mint 14 százalékkal bővült éves szinten, hogy 2023 utolsó öt hónapjában a cafeteriaeszközzel hideg élelmiszert is lehetett vásárolni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a szálláshelyek közül a szállodákban, közülük is a négycsillagos hotelekben költötték a legtöbbet a SZÉP-kártyákról.