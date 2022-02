Kitért arra is, hogy az autóipar már a járvány előtt elkezdett átalakulni például a környezetvédelmi előírások szigorítása miatt, és most jelentős változások jöhetnek. Ez azt jelenti, hogy a termelés struktúrája, összetétele és a modellválaszték nagymértékben alkalmazkodni fog a környezetvédelmi szabályokhoz, másrészt pedig szembe kell nézni a koronavírus-járvány miatt elhúzódó értékesítési válsággal is – fejtette ki Erdélyi Péter.