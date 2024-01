Peti nemrég a Dancing with the Stars című műsorban is kipróbálta magát. Többek között Radics Gigi is versenybe szállt, és úgy tűnik, hogy a gyönyörű énekesnő eléggé közel került a jóképű énekeshez.

Marics Peti olyan fotót posztolt a közösségi oldalára, amin kézen fogva látható Radics Gigivel, és mondhatni intim helyzetben vannak, hiszen csupán pár centire van egymástól az ajkuk.

A követőknek egyből leesett az álluk, hiszen egyesek szerint ez egyértelmű jele annak, hogy titokban összejöttek, és most látták jónak, hogy ezt tudassák a közönséggel – de ez minden bizonnyal nem így van, ugyanis csupán egy klipforgatásról van szó, amiben együtt szerepelnek: