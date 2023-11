Idén márciusban szakított a Sztárban Sztár két zsűritagja, Tóth Andi és Marics Peti. Az énekes viszonylag gyorsan talált is magának új párt, míg Andi azóta is a szinglik életét éli. A gyönyörű énekesnőt rendszerint elárasztják bókkal a férfiak, éppen ezért adja is magát a kérdés, hogy milyen pasik jönnek be neki. Erről a titokról egy ST!CKY nevű tiktokker rántotta le a leplet, ugyanis feltette a kérdést Andinak, milyen az ő ideálja – írja a Bors.

Az teszi szexivé, ha kicseréli a villanykörtét, amikor kiégett, lehetőleg egy alsógatyában

– mondta félig viccesen. Majd ST!CKY arra kérte Andit, mondja el őszinte véleményét a legújabb daláról.

Tetszik, nagyon mai. Manapság minden férfi minden egyes dalban csak arról énekel, hogy nőm van, kocsim van, raj vagyok, óra van, flexelek… Mondd azt, hogy elviszem egy randira a nőt, és az a lényeg, hogy boldog legyen

– felelte az énekesnő.