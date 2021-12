Szepesi Balázs: Ebben a tekintetben érdemes különválasztani Magyarországot és a világ egészét. A globális trendeket figyelte az öszszes közgazdász, és érezni lehetett, hogy a nemzetközi konjunktúra csökkent. Eközben Magyarországon volt egy ettől független növekedés is. Az, hogy a magyar növekedés a járvány előtt gyorsabb volt, mint a nemzetközi, az nemcsak azért volt, mert „jól kaptuk el a hátszelet”, hanem azért is, mert az előző nagy pénzügyi válság után az azt túlélő, erősebb vállalkozásoknak a motivációja összekapcsolódott azzal, hogy az adóterhek csökkentek, a fejlesztések finanszírozása könnyebbé vált, és volt a magyar gazdaságnak egy saját, belső dinamikája is. Azt gondolom, hogy ez a belső növekedési dinamika háttere nem tűnt el. Ugyanakkor látható, hogy a járvány maga a világgazdaságot is nagyon megbillentette.