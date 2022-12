A két csapat hatodik alkalommal találkozik egymással a világbajnokságok történetében. Ennél többször csak a Brazília-Svédország (7-szer) és az Argentína-Németország (7-szer) párosításra került sor.

Négy éve az oroszországi világbajnokságról lemaradtak a hollandok, előtte viszont 2010-ben csupán a finálé hosszabbításában maradtak alul a spanyolokkal szemben, 2014-ben pedig a házigazda brazilok elől kaparintották meg a bronzot.

Utóbbi tornán a Lionel Messi vezette argentinok az elődöntőben gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel győzték le Hollandiát, aztán a fináléban hosszabbítás után kaptak ki a németektől.

A két csapat minden mérkőzést tekintve eddig kilencszer találkozott egymással, négy holland és három argentin siker mellett két döntetlen született.

A holland csapat legutóbb a tavalyi Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében szenvedett vereséget: Budapesten, a Puskás Arénában 2-0-ra kapott ki a cseh válogatottól. Azóta 19 mérkőzést vívott meg veretlenül, közte a teljes vb-kvalifikációs sorozatot, s eddig a katari tornán sem talált legyőzőre.

Messin múlik...

Az argentin válogatott kétséget kizáróan függ a hétszeres aranylabdás Lionel Messitől, aki pályafutása 24. vb-mérkőzésére készül, ezzel egy találkozóra közelítené meg az örökrangsort vezető német Lothar Matthäust. Ugyanakkor amint az ellenfél csapatkapitánya, Virgil van Dijk kiemelte: a holland válogatott nem ellene, hanem Argentína ellen lép pályára.

"Cristiano Ronaldo mellett az elmúlt évtizedek egyik legjobb játékosa a világon. Ő vezeti Argentínát, mindannyian tudjuk, hogy mire képes, ugyanakkor több jó játékos is van a csapatukban, aki a különbséget jelentheti, akikre oda kell figyelni, és mi ezt is fogjuk tenni" - fejtette ki a holland védelem oszlopos tagja, aki hangsúlyozta, hogy minden eshetőségre, így a tizenegyespárbajra is felkészültek.

Nagy segítséget jelenthet számukra az Oranjét már harmadik periódusban irányító Louis van Gaal tapasztalata: a 71 esztendős szakember a 2014-es világbajnokságon bronzérmet nyert a nemzeti csapattal. A másik kispadon jóval fiatalabb szövetségi kapitány ül, a 44 éves Lionel Scaloni 2018 óta vezeti az Albicelestét, tavaly Copa América-sikerig jutott a válogatottal.

A találkozónak pikantériát ad, hogy Louis Van Gaal találkozhat Ángel Di Mariával. A ballábas argentin szélső korábban pályafutása legrosszabb edzőjének nevezte a holland szakembert.

"A legrosszabb edzőnek nevezett, akivel dolga volt? Azon kevesek közé tartozik, akik ezt gondolják rólam. Igazán sajnálom, és szomorú dolognak tartom, hogy ezt mondta. Memphis Depaynak is el kellett viselnie Manchesterben, de most már olyan viszonyban vagyunk, hogy szájon csókoljuk egymást. Persze nem kell szó szerint érteni, csak azt akartam érzékeltetni, hogy ilyen is lehet az edző-játékos viszony" – mondta Van Gaal, aki 2015 és 2016 között dolgozott együtt Depay-jal a Manchester Unitednál.

A kezdőcsapatok:

Hollandia: Andries Noppert - Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Marten de Roon, Daley Blind - Cody Gakpo - Steven Bergwijn, Memphis Depay

Argentína: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna - Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister - Ángel Di María, Lionel Messi, Julian Álvarez