Az ország showmanje és felesége, Gáspár Bea is figyelemmel kíséri a foci-vb történéseit, azon belül is a portugál válogatott szereplését. "Nagyon szeretjük a Cristiano Ronaldót, mert olyan, mint a cigányok. Képes volt a szegénységből kitörni, mondhat rá bárki bármit, szerintem ő egy etalon. Szóval kedden nálunk nagy ünnep lesz, Bea bejglit fog sütni és lesz krémleves is, annak örömére, hogy a portugálok játszanak. Nem is várhatunk mást, mint győzelmet, szerintem 2-1-re fog nyerni Portugália"

– jelentette ki Győzike.

A keddi játéknap másik mérkőzésének, vagyis a Marokkó-Spanyolország végeredményének tippjében rendhagyó okok döntöttek, ugyanis a 48 éves televíziós személyiség sem az afrikai, sem az európai együttest nem követi figyelemmel.

Marokkóban rossz volt a kaja

"Megmondom őszintén mindkét országban jártunk már, Marokkó nem tetszett, mert rossz volt a kaja, de Spanyolország is csalódás volt. Szóval az éghajlat miatt Marokkóra szavazok. Utolsó afrikai csapatként meglepetést okozhat. Szoros meccs lesz, de 1-0-ra nyer Marokkó" – mondta az egykori Romantic együttes frontembere.

Gáspár Győző tippjei:

Portugália-Svájc 2-1

Marokkó-Spanyolország 1-0