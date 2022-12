A katari labdarúgó világbajnokságon kedden este az utolsó nyolcaddöntő mérkőzést játszották, amelyen a H-csoportot megnyerő Portugália, a G-csoportban 2. helyen végzett Svájc ellen lépett pályára. C. Ronaldo nélkül, ugyanis a világklasszis nem kapott helyet a luzitánok kezdőjében.

Ám nélküle is elég jól ment a portugál együttesnek, tulajdonképpen már az első félidőben eldöntötték a továbbjutást. A 17. percben G. Ramos lőtt egy gyönyörű rövid felső sarkos gólt, ezzel máris meghálálta, hogy először volt kezdő vb-meccsen. Az előnyt Pepe duplázta meg a 33. minutában, aki Fernando szöglete, beadása után fejelt a kapuba.

A térfélcserét követően folytatódott a gólözön, G. Ramos az 51. percben kötényt adott a svájciak kapusának, ezzel lett közte három, négy perc múlva pedig már négy: R. Guerreiro egy remek támadás végén nyomta még mélyebbre a svájciakat. Akik a negyedik bekapott gól után szinte azonnal szépítettek, Akanji révén. Ám ezzel még nem volt vége a góloknak, G. Ramos a 67. percben harmadszor is betalált, feltéve a koronát saját maga és csapata teljesítményére. Az utolsó negyedórára C. Ronaldo is beállt, de nem ő, hanem egy másik csere, Rafael Leao iratkozott fel a gólszerzők közé, a 92. percben.

Portugália ellenfele a negyeddöntőben Marokkó lesz, szombaton, közép-európai idő szerint 16 órától.

Labdarúgó vb: nyolcaddöntő

Portugália – Svájc6-1 (2-0)

Loszail, 83 720néző. V-: César Arturo Ramos (mexikói).

Portugália: Diogo Costa – Dalot, Pepe, Rúben Dias, R. Guerreiro – Otávio (Vitinha, 74.), W. Carvalho, Bernardo Silva (Neves, 81.) – Bruno Fernandes (Rafael Leao, 87.) – Goncalo Ramos (Horta, 74.), Félix (C. Ronaldo, 74.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Svájc: Sommer – E. Fernandes, Schar (Comert, 46.), Akanji, R. Rodíguez – Freuler (Zakaria, 54.), G. Xhaka – Shaqiri, D. Sow (Seferovic, 54.), R. Vargas (Okafor, 66.) – Embolo (Jashari, 89.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

Gólszerzők: G. Ramos (17., 51., 67.), Pepe (33.), R. Guerreiro (55.), Rafael Leao (92.), ill. Akanji (58.).