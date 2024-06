Cikkünk frissül!

Elhunyt a montenegrói labdarúgó-válogatott 26 éves kapusa

Huszonhat éves korában elhunyt Matija Sarkic, a montenegrói labdarúgó-válogatott és az angol Millwall FC kapusa.

A kilencszeres válogatott játékos halálának okát klubja és a montenegrói szövetség sem közölte, és a Vijesti című napilap is csak annyit írt honlapján, hogy Sarkic rosszul lett, majd budvai lakásában meghalt.

Matija Sarkic

Fotó: - / Forrás: AFP

Az Angliában született Sarkic a belga RSC Anderlecht utánpótlásában nevelkedett, majd a Wigan, az Aston Villa, a Livingston, a Wolverhampton, a Birmingham, a Shrewsbury, a Millwall és a Stoke City kapuját is védte. A Millwallhoz tavaly augusztusban igazolt.

A montenegrói válogatottban 2019-ben mutatkozott be, a Vijesti szerint tíz nappal ezelőtt mindenkit lenyűgözött a Belgium ellen 2-0-ra elveszített barátságos mérkőzésen bemutatott védéseivel.

Egy repülőjárat jelentős késése miatt idegeskednek az utazó magyar drukkerek

A Wizz Air ma délelőtti járata Dortmundba nem tudott elindulni Budapestről, és ez jelentős feszültséget okozott a labdarúgó-Eb-re utazó szurkolók között. A magyar válogatott első csoportmérkőzésén 15 órakor Kölnben lép pályára, kérdés, befutnak-e a drukkerek – írja a Magyar Nemzet.

A közösségi médiában lévő kommentek szerint attól félnek, hogy nem érnek oda a magyar–svájci meccsre Kölnbe.

A történtek után a Wizz Air 10.16-kor a következő közleményt adta ki:

„A Wizz Air a mai napon Budapestről négy, Debrecenből egy szurkolói járatot indított Kölnbe a labdarúgó-Európa-bajnokság mai mérkőzésére. A repülőgépek hajnalban, a tervezett időben elindultak, és már meg is érkeztek a célállomásra. A légitársaság ma délelőtti, menetrend szerinti, Dortmundba tartó járata a nemzetközi légi közlekedési kapacitáshiányok miatt azonban csak késve tud elindulni, így azok a meccsre tartó utasok, aki a szurkolói járat helyett erre váltottak jegyet, a menetrendhez képest késve érkeznek Dortmundba. A Wizz Air munkatársai, ahogy mindig, úgy most is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkisebb késéssel érjenek oda az utasok a célállomásra, és a meccsre tartók mielőbb folytatni tudják útjukat Kölnbe is, hogy személyesen szurkolhassanak a magyar csapat sikeréért. A légitársaság a dortmundi menetrend szerinti járatával kapcsolatos kellemetlenségek miatt elnézést kér.”