A Segélyszervezet jótékony futói ezúttal is mezükön viselték a 1353-as adományvonalának számát, és az ökumenikusoktól már jól ismert jól ismert „Ne csak szurkolj, segíts!” üzenetet, hogy így buzdítsák a szurkolókat adományozásra. A kezdeményezéshez a helyszínen is lehetett csatlakozni a segélyszervezet sátránál, ahol támogatói mezek és más jótékonysági sportos termékek voltak kaphatóak, illetve adományt is gyűjtöttek az önkéntesek. A verseny ideje alatt ugyanitt vidám programokkal, többek között ügyességi játékokkal várta a segélyszervezet a rendezvényre kilátogató szurkolókat, családokat.