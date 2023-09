Október 15-ig egy teljesen nyílt játékpályázat keretében bárki beküldheti új játékprogramjait a muzeális típusra, ezzel gaming platformmá avatva a magyar informatikatörténet egyik legkülönlegesebb számítógépét.

A „magyar Steve Jobsnak és Steve Wozniaknak” is nevezett, tehát sokak által az Apple alapítóihoz hasonlított tinédzser testvérpár, Lukács József és Lukács Endre 1982-re készültek el Homelab-2 nevű számítógépükkel, melyet egy bárki számára elérhető árú, könnyen kezelhető házi komputernek szántak, ezzel új kategóriát megalapozva az országban.

A fiatal testvérpárt a brit Sinclair gyártó számítógépeinek híre inspirálta, de a saját mikroszámítógépüket teljesen saját ötletek alapján tervezték. A Homelab-2 számítógépet magánemberek, „csináld magad” módra építették meg a Neumann Társaság Simonyi Endre által alapított szakosztályában, a HCC számítógépépítő klubban: ki, miből tudta –

volt, aki szaloncukros dobozba vagy aktatáskába építette be a saját maga forrasztgatta számítógépét.

A legismertebb otthoni építésű változatot Kanics Miklós alkotta meg FUSHIBA néven, viccesen utalva a korszakra jellemző össznépi fusizásra.

A mindössze 16 Kilobájt RAM memóriával, de feltűnően jó grafikával (320x200 képpont felbontás) és innovatív BASIC nyelvjárással rendelkező Homelab-2 számítógépből 1983-84 körül egy alapvetően mezőgazdasági szövetkezet, a BOSCOOP is legyártott százas nagyságrendben néhány kis szériát AIRCOMP-16 néven, főleg a korszak TSz-eit ellátva számítógéppel és takarmányoptimalizáló programmal.

A kultikus Aircomp-16 / Homelab-2 számítógépekből alig néhány eredeti példány maradt fenn. A legritkábbnak a BOSCOOP cég által gyártott Aircomp számítógépek első szériája számít, melynek egy fehér példányát a Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállítása őrzi Szegeden. A Neumann Társaság munkatársát, Képes Gábort nagyon zavarta, hogy az ismert számítógéphez alig maradtak fent eredeti szoftverek – a gép mintakazettáján lévő demonstrációs programokat jelenleg is keresik – és az ő ötlete volt az is, hogy pályázatot ír ki új játékok megalkotására.

„A játékpályázatot az is segíti, hogy Nagy Attila barátom elkészítette az Aircomp-16 működő replikáját, amit a jövő évben kiállításon is szeretnék bemutatni. Olyan játékprogramokat várok, amelyeket egy eredeti vagy replika számítógépen is be tudunk tölteni, .wav kiterjesztésű hangfájlként. De természetesen emulátorok is léteznek már, melyek a játékok fejlesztéséhez és kipróbálásához is használhatók” – mondta Képes Gábor. A Homelab-2 / Aircomp-16 játékpályázatra már ismert programok, így a Tetris, a Sokoban, a 2048, a kígyós játékok verziói is megjelentek, de még bárki megcsillogtathatja programozói tudását. A programokat a nyilvános Homelab Facebook-csoportba várják október 15-ig. A csoporttagok által legjobbnak ítélt játék szerzőjének az Idézhető Neumann János című új, exkluzív album egy példányát ajánlotta fel a Neumann Társaság – továbbá az ipon.hu, a pleasurebytes.games és a pexy.io is felajánlott nyereményeket.