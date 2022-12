Az egyik legkézenfekvőbb megoldás a klímaberendezések használata, melyek már nemcsak a nyári melegben tesznek jó szolgálatot, hanem a fűtési szezonban is. A modern inverteres klímák olyan hatékony hőszivattyúk, melyekkel olcsóbban lehet fűteni, mint földgázzal. Egy mai átlagos, A+ energiahatékonyságú klímával a lakossági, rezsicsökkentett áramárral negyedével olcsóbban lehet egy lakást kifűteni, mint a szintén rezsicsökkentett földgázzal. Ha a kedvezményes H tarifát is beszerelteti valaki, 50 százalékosra ugrik ez a megtakarítás.

Mindez azonban csak akkor igaz, ha megfelelően karban van tartva a készülék:

„Kiszámítottuk, hogy az elkoszolódott klíma hatékonysága harmadával csökken, így az A+++ berendezések hatékonysága A osztályúra változik. Az extrém módon elkoszolódott, elhanyagolt berendezésnél a különbség akkora is lehet, mintha gázzal fűtenénk”– figyelmeztet Medgyesi Tamás épületgépész-mérnök, a Polar Klíma komfortklimatizálási szakértője.

Fűtési mód 100 kWh fűtés költsége

A+++ A++ A+ A B C D E F G H tarifa 471 Ft 522 Ft 600 Ft 706 Ft 774 Ft 857 Ft 960 Ft 1091 Ft 1263 Ft 1500 Ft Rezsicsökkentett ár 706 Ft 783 Ft 900 Ft 1059 Ft 1161 Ft 1286 Ft 1440 Ft 1636 Ft 1895 Ft 2250 Ft Lakossági piaci ár 1375 Ft 1524 Ft 1753 Ft 2062 Ft 2261 Ft 2504 Ft 2804 Ft 3186 Ft 3689 Ft 4381 Ft

A táblázat a különböző energiaosztályú hűtő-fűtő légkondicionáló berendezések fogyasztását hasonlítja össze (Forrás: Polar Klíma)

A Polar Klíma számításából kiderült, hogy mekkora eltérések vannak a különböző energiaosztályú klímák fűtési költsége között. A különbség önmagáért beszél, megéri az odafigyelés.

Hónapokon belül megtérülő beruházás

Az éves klímakarbantartást már 5–10 ezer forintért is el lehet végeztetni, és ennek akár a többszöröse is lehet az az áramdíj, amit meg lehet takarítani a hatékonyabb működéssel. A karbantartás két kiemelten fontos részből áll: meg kell vizsgálni, hogy megfelelő-e a nyomás a kültéri és beltéri egységek közötti csövekben, amivel csak ritkán adódik probléma.

Minden esetben szükséges a kültéri és beltéri egység tisztítása, az erre lerakódó kosz jelentősen rontja a hatékonyságot. Egyrészt a hőcserélő lamelláin megülő por és egyéb szennyeződés csökkenti azt a felületet, ahol hatékonyan meg tud történni a hőcsere. Különösen a nyári hűtés során, az akár 50–60 °C-ig felmelegedő kültéri alkatrészekre tud odatapadni a szennyeződés.

Ez biztosan nem takarékos

„A vékony lamellák között megülő szennyeződés csökkenti azt a légmennyiséget, amit a ventilátor át tud áramoltatni. Emiatt romlik a hőcsere hatékonysága. A nagyobb légellenállás miatt pedig a klíma zajterhelése is növekedhet” – foglalta össze a fő problémákat Medgyesi Tamás.

A karbantartás idejét is érdemes jól megválasztani: nemcsak a közlekedésből vagy légszennyezésből adódó por okozhat gondot, hanem a környezeti hatások is. A nyárfavirágzás idején jelentős mennyiségű pollen kerülhet a klímaberendezésbe is. Ahol tudják, hogy sok ilyen fa van, érdemes a virágzás után a karbantartást elvégezni.