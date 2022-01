Történelmi, gazdasági okai is vannak a trend kialakulásának, amely szerint nálunk laknak saját lakásban – Románia után – a legnagyobb arányban a polgárok, több mint 90 százalékuk él így. Ez nagyban köszönhető a korábbi bérlakásrendszer utáni kedvező árú lakáshoz jutás lehetőségének, illetve annak is, hogy nem szívesen fizetünk a lakhatásért, kidobott pénznek tekintjük ezeket a költségeket. Érdekes ez annak fényében is, hogy például Németországban mintegy ötvenszázalékos, az Egyesült Államok egyes területein pedig magasabb az albérletben élők aránya a magánlakásban lakókénál. A koronavírus és az állami támogatások megmozgatták a hazai és nemzetközi albérletpiacot, amely mélypont után ismét felfelé ívelő tendenciát mutat.

Hiszen a lényeg a finanszírozáson van. Aki a mobilitásban hisz, és szívesen változtat időnként lakókörnyezetet, nem feltétlenül vállalja be a lakásvásárlás/-eladás mizériáját és kockázatát – bár befektetési szempontból még mindig élmezőnyben foglal helyet az ingatlan vagyon –, fogja magát, és albérletbe cuccol.