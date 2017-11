Öt klímát adományoztak a miskolci Gyermekkórháznak

Az adományt a cég részéról Hegedűs Roland ügyvezető adta át hétfőn délelőtt a GYEK-ben dr. Pap Tibor orvosigazgatónak.

Fontos számukra

– Mindig örömteli dolog olyan témában tartani sajtó­tájékoztatót, amely a betegeink gyógyulását segítő, az itt eltöltött idő minőségét fokozó beruházás megvalósulását teszi lehetővé – nyilatkozta dr. Pap Tibor orvosigazgató. – Nagyon fontos az intézmény számára az, hogy mindenkiben, aki a megyében él, akinek az ellátását ez a kórház biztosítja, tudatosuljon: a kórház az övé, a kórház a sajátja. Ha a kórházban valami fejlődik, valami jobbá válik, az nem számunkra történik, hanem a lakosság számára.

Az orvosigazgató hangsúlyozta: azért is örömteli a mostani alkalom, mert olyan cégek fogtak össze a gyermeksebészet támogatására, akik a napi munkájuk során messze vannak az egészségügytől. És azért is örömteli az összefogás, mert olyan eseménybe szervezték a támogatást, ami egészségpolitikai cél is.

– A mozgás, az egészséges életmód volt a hívóeseménye a támogatói folyamatnak – hangsúlyozta dr. Pap Tibor.

Hegedűs Roland, az italforgalmazó vállalat ügyvezetője arról beszélt, hogy egy hagyományteremtő szándékkal életre hívott sporteseményen sikerült összegyűjteniük a 720 ezer forintot az öt darab klímára.

– Minden évben szeretnénk a Gyermekegészségügyi Központot­­­ támogatni – jelentette ki, majd a főtámogatók képviselőinek egy-egy oklevéllel köszönte meg a segítséget és az adományokat. Ezek után – a közeledő mikulás apropóján – édességet vittek az osztályon lévő gyermekeknek.

Két sportrendezvényen

A Dr. Pepper idén szeptember 17-én szervezett egy nagy volumenű jótékonysági rendezvényt, a II. Avalon – Decathlon Félmaraton Futóversenyt. A rendezvényen a hangsúlyt az adománygyűjtésre fektették, mely során céljuk a Miskolci Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztály klímaberendezésére való összeg összegyűjtése volt. Emellett egy másik sportrendezvényt is megszerveztek, hogy a klímaberendezéshez szükséges összeget összegyűjthessék.

