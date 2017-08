Labdarúgó NB I – A címvédő Honvéd otthonában kapott ki az Újpest

A kispestiek immáron 15 mérkőzés óta veretlenek otthon, s vezetik a tabellát.

OTP Bank Liga, 5. forduló:

Budapest Honvéd-Újpest FC 2-1 (0-1)

Bozsik Stadion, 3478 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Lanzafame (73.), Kamber (82.), illetve Zsótér (8.)

sárga lap: Kamber (55.), Baráth (93.)

Honvéd:

Gróf – Laczkó (Kabangu, 65.), Deák (Danilo, a szünetben), Lovric (Bobál D., 65.), Baráth, Latifu – Nagy G., Kamber, Herjeczki – Eppel, Lanzafame

Újpest:

Pajovic – Mohl, Litauszki, Bojovic, Pauljevic – Windecker, Sankovic, Zsótér (Simon K., 74.), Nagy D., Obinna – Novothny (Tischler, 74.)

Korán vezetést szerzett az Újpest Zsótér révén, sőt az előző szezonban még a kispestieket erősítő futballista könnyedén tovább növelhette volna az előnyt, de nyolc méterről gyakorlatilag az üres kapu mellé passzolt. A folytatásban feljött a Honvéd, de Baráth révén csak kapufáig jutott.

Az újpesti Novothny Soma (b) és Ivan Lovric, a Honvéd játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Újpest FC mérkőzésen a kispesti Bozsik Stadionban 2017. augusztus 12-én. | MTI Fotó: Czagány Balázs

A fordulást követően a hazaiak kerültek fölénybe, és több helyzetet is kialakítottak, végül a továbbra is kiváló formában futballozó Lanzafame egyenlített, majd a csapatkapitány Kamber egy pontrúgás után talált be. A hajrában a lila-fehérek óriási rohamot indítottak az egyenlítésért, de elképesztő helyzetek maradtak ki, mindhárom pont Kispesten maradt.

– MTI –

