Nehéz levegőt venni. Napok óta.

Bár a szmog konkrét időhöz köthető – éppen most szenvedünk tőle, az időjárási előrejelzések szerint még legalább néhány napig –, de történelmi jelenségként is gondolhatnánk rá. Hiszen: régóta van.

A kialakulásának a feltételei és a koronként olykor változó okai is ismertek. Az egészséget károsító hatása köztudott. Ezért is nehezen fogadható el, hogy amit az ember tenni tud, az mindig csak a már meglévő, éppen akkor aktuális helyzet kezelése legyen. Mint most: veszélyre riaszt, autós közlekedést korlátoz, büntet, ha tud, ha van kit. Ez, nyilván szükséges, de aggasztóan kevés. Pláne, ha arra is gondolunk, mód és lehetőség lenne a megelőzésre. A probléma felismeréséhez ott a tudás: lépésről lépésre hová lehetne eljutni.

Adja alánk a lovat az LMP is: a légszennyezettség miatt összehívja a képviselőjük az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának rendkívüli ülését. Egyrészt választ kívánnak kapni, miért nem kezeli senki a kialakult helyzetet, nap közben, a legnagyobb szennyezettség idején miért mehetnek ki az iskolások az utcára, miért nem osztogatnak nekik maszkokat? Másrészt azt is felhánytorgatják, miért vérzik el mindaz a javaslat, amit ez ügyben tettek: például a belső égésű motorok kivezetésének stratégiájaként.

Amiről az LMP beszél még, az eléggé logikusan hangzik: „a kormányzatnak támogatást kellene nyújtania a közszolgálatban lévő járművek cseréjére, a tömegközlekedési eszközök vagy a kukásautók korszerűsítésére, mert ez hozna valódi eredményt. A kommunális tüzelésből származó szennyezés 50 százaléka lenne megspórolható megfelelő szigeteléssel és nyílászárókkal, megfelelő fűtési rendszerrel”.

Az sem túl jó, ha most, amikor ez a téma és nem csak lehetne, de kellene is beszélni róla, hogy mi legyen, mégsem látni a vitakészséget, és nem mutatkozik egyetértés sem arról, amit a zöldpárt állít. Nem igaz? Igaz? Mibe kerül? Hogyan legyen ebből program? Kevés olyan ügyet ismerünk, ami vitán felül mindenkit érint, ráadásul egyformán. A szmog nem kerüli ki a kormánypártit és az ellenzékit, a pártválasztót és a nem szavazót. Ez, ugye, elvileg legalábbis nem a pártpolitika küzdőtere.

Lehet belőle persze azt csinálni, mert hát végül bármiből lehet. A Mi Városunkban például az egyik ellenzéki párt javasolta, legyen ingyen a tömegközlekedés ezekben a napokban. Felteszem, nem csak ellenzékiek számára nyílna meg a választás lehetősége: autó vagy villamos. A városháza válasza nem csak nekik szólt volna, hanem a teljes közösségnek.

Már, ha lett volna ilyen válasz.

