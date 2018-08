Érdemes lesz rápörögni az elkövetkező bulikra: Sky Fanatic lemezbemutató koncert, Szandi, Collisborn és Before Nothing

2018. augusztus 24., péntek

20.00 Sky Fanatic lemezbemutató koncert Miskolcon, a Helynekemben

Előzenekar a Before The Last

Az idén hatéves Sky Fanatic abszolút önerőből rögzítette a Valóság vagy álom című korong dalait, amik kissé eltérnek a megszokott reggae stílustól. Nahaj Péter énekes elmondta, hogy ezzel az albummal szeretnének több embert elérni. A 2012-es alakulás óta hosszú utat tettek meg a miskolci fiatalok. Tagcseréken és zenei stíluscsiszolódáson keresztül jutottak el oda, hogy 2015 után a napokban jelenik meg második nagylemezük. Az első albumot még a Cseh Tamás Program támogatásával vették fel, azonban a „Valóság vagy álom” minden költségét a zenekar termelte ki – főként koncertezéssel. Az elsőhöz hasonlóan tehát ez is szerzői kiadás, azaz nem egy kiadó segített az elkészítésében és terjesztésében. A stúdiófelvételeket, a gyártást, a jogi ügyeket, egyszóval mindent maguknak intéztek a srácok. Nahaj Péter ki is emelte, hogy bár 2016-ban kezdték el a munkát, azért tartott két évig befejezni a korongot, mert időközben gyűjtötték össze rá a szükséges pénzt. A Sky Fanaticról tudni kell, hogy megalakulásakor a ska és a reggae voltak az uralkodó stílusok. Az idő múlásával azonban egyre inkább nyitottak más irányzatok felé, mint a pop, az elektronika, a rock, a funky vagy éppen a hiphop. Ez a mostani albumon még inkább érződik. Péter szerint a kilenc szám egyfelől a zenekar életét, a megélt változásokat tükrözi – erre utal a Valóság vagy álom cím is –, másrészt zenei nyitottság jellemzi.

2018. augusztus 26., vasárnap

14.00 Szandi koncertje a szerencsi várszínpadon

A XI. Országos Csokoládé Fesztivál programja

Szandit Fenyő Miklós fedezte fel. 1989 novemberében jelent meg első albuma Kicsi lány címmel, s ez hetek alatt 270 ezer példányban fogyott el. Ezzel ő lett a legfiatalabb magyar platinalemezes előadó. 1990-ben megjelent Tinédzser l’amour című lemezéből is jóval több mint 250 ezer darab fogyott. 1991-ben eljátszotta az életén alapuló film, a Szerelmes szívek főszerepét, a gimnazista Timit. Abban az évben ez lett a legnézettebb mozifilm, több mint 1 millióan látták. Azonos című filmzene­albuma, a Szerelmes szívek is siker.

2018. szeptember 1., szombat

21.00 Collisborn- és Before Nothing-­koncert a miskolci Corner Stage-ben

A Collisborn 2015-ben alakult. Tagjai Gurszki Máté (gitár/vokál), Somogyi Roland (basszus), Farkas Márton (dobok). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetségkutató Versenyen 3. helyezést értek el 2016-ban és a Xixo Amatőr Zenekarok versenyén ugyancsak harmadikok voltak tavaly.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA