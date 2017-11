Díjazta az év legjobbjait a kajak-kenu szövetség

Az MKKSZ beszámolója szerint a péntek este Egerben tartott évzáró gálavacsorán az Év edzőjének járó díjat a gyorsaságiaknál Csipes Ferenc vehette át. Férfi kenuban, ahogy tavaly, úgy idén sem osztották ki a díjat.

Takács Tamara vezérevezőse volt a racicei világbajnokságon aranyérmes négyesnek, az egység tagjaként a plovdivi Európa-bajnokságon is diadalmaskodott, a kontinensbajnokságon 500 méteren egyesben is a legjobbnak bizonyult. Horváth Bence idén az Eb-n, majd a vb-n is ezüstérmes lett 200 méteren. Devecseriné Takács Kincső pedig egyesben vb-bronzérmet és Eb-ezüstöt, párosban Eb-aranyérmet nyert.

A maratoni szakágban Kiszli Vanda, Mihalik Sára és Boros Adrián kajakos, valamint Kövér Márton kenus lett a győztes, az edzők közül Barina Józsefet tüntették ki. A parasportolók közül Varga Katalin és Suba Róbert nyert, az Év edzője Csamangó Attila és Győrfi Tamás lett.

Aranyérdeméremmel ismerték el Fábiánné Rozsnyói Katalin, valamint posztumusz díjként a néhány nappal ezelőtt elhunyt Simon László munkáját.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA