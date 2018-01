Befejeződött a Bosch indítómotor- és generátor-üzletágának eladása

A tájékoztatás szerint a cég működését a társaság a kínai érdekeltségű Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd. mint új tulajdonos és egy befektetési csoport irányítása alatt folytatja tovább.

A Zhenghou Coal Mining Machinery Group Cp., Ltd. 1958-ban alakult, az egyik legnagyobb bányászati gépfejlesztő és gépgyártó cég, részvényeit jegyzik a sanghaji és a Hong Kong-i tőzsdén. Az egyik vezető kínai autóipari beszállító, az ASIMCO megvásárlásával a járműipar vált a társaság működésének második legfontosabb területévé. A vállalatcsoporthoz világszerte 22 leányvállalat, részvénytársaság és holding társaság tartozik.

A Starters szerves része a vállalat globális növekedési és termelési stratégiájának – olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy a jövőben a két és félezer embert foglalkoztató miskolci telephely még fontosabb szerepet tölt majd be a vállalat globális tevékenységében, és “továbbra is vonzó munkaadó lesz a régióban”, miként az új társaság lesz az iparág egyik legjelentősebb beszállítója.

A Bosch 2003-tól működtette indítómotorok és generátorok üzletágát Miskolcon.

A Bosch-csoport szóvivője tavaly májusban az MTI-vel azt közölte, hogy stratégiai, és nem pénzügyi okok miatt adta el az indítómotorok és generátorok gyártásával foglalkozó üzletágát a német konszern. René Ziegler cáfolta azt az értesülést, hogy az üzletágat vesztesége miatt miatt adták el.

A Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH-t és annak leányvállalatait a kínai ZMJ (Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd., Zhengzhou) és a CRCI (China Renaissance Capital Investment, Hong Kong) vállalatokból álló konzorcium vette meg 545 millió euróért. A megállapodást tavaly május 2-án írták alá. A felvásárlás 14 ország 16 telephelyét érintette, köztük a Bosch miskolci érdekeltségét is.

– MTI –

