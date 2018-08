A helyi termékek ünnepén jártunk Szanticskán

Nyüzsgést és életet vitt a III. Szikszói járási napok a mindössze néhány lelkes, de kedves kis kistelepülésre, Szanticskára, ahol az autentikus parasztházak, korabeli tornácok és a sírkert is jelzik, egykor népesebb falu volt. Pénteken forgalmas agorává változott a kis község centruma, ahol több önkormányzat kínálta portékáit. A friss zöldség, gyümölcs mellett házi jelegű finomságok is terítékre kerültek.

– Sátorban és szabadföldön is gazdálkodunk. Zöldséget, paprikát, paradicsomot, epret, salátakülönlegességeket termelünk. A friss árut méltányos áron kínáljuk a helyi piacokon, és rengeteg terményt teszünk el télre is. A feldolgozást is közmunkások végzik, ők készítik az ízletes csalamádét, lekvárokat, szószokat, szörpöket – sorolja Bancsók Melinda a szikszói kertészetből.

A cékla és a homoktövis…

Az abaúji kisváros vállalata szeretne hivatalosan is biotermelővé nőni, a szükséges minősítés megszerzése viszont évekbe telhet, hiába nem alkalmaznak vegyszereket, a földnek pihenni, regenerálódni kell, mert korábban kapott műtrágyát ez a terület is. A szikszói mellett több pavilonnál láttunk levendulát, a sokoldalú növényt egyre többen termesztik.

Demeter Ervin megyei kormánymegbízott is belevette magát a forgatagba és hosszasan időzött némelyik lerakatnál. Leginkább a homoktövisből és a céklából készített termékek kötötték le figyelmét.

– Elképesztő, mennyi módon hasznosítható a cékla és az ezerarcú homoktövis, melyből egészséges szörpöket, zselét, sűrítményt is csinálnak. A települések konyháin hasznosulnak a saját termések. Ég és föld, hatalmas a különbség a multinacionális áruházak által forgalmazott és a kapirgálós csirke tojása között. Jó úton haladnak ezek a települések az önellátás felé, és egyre több kiváló minőségű terméket kínálnak a vásárlóknak a helyi gazdaságok – magyarázta.

Nagymami sütije

– Szilvát, paprikát, paradicsomot, befőtteket és juhsajtot is hoztunk Gagyvendégiből. Év közben a saját terményeink az óvodánk konyháján és a rászorulók tányérján hasznosulnak – sorolta Nagy Miklós, a 220 lelkes település polgármestere. Gagyvendégiből az asszonyok hoztak különleges réteseket, omlós tésztákat, diós szeletet és az isteni „nagymami süteményét” is, utóbbi dióval és meggyel töltött könnyű tésztájú ínyenc­ség, melynek lehetetlen ellenállni.

A helyi termékek javát közmunkásokkal készíttetik az önkormányzati cégek. Több polgármester azt nyilatkozta, egyre több munkaerő talált vissza a versenyszférába, így néha gondot okoz, ki nyírja le a füvet, mert a korábbi közmunkások javát beszippantották a gyárak.

Míg a sokaság házi kolbászt, sajtokat, szörpöket, krumplilángost ízlelt, az encsi rendőrök futballoztak a helyi öregfiúkkal, majd a szikszói járási hivatalból érkező hölgyek léptek pályára.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA