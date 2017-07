Vizes vb 2017 – A vb és a jegyvásárlás is akadálymentes

Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos ismertette: a Duna Arénában biztonságos parkoló, tágas, akadálymentes terek és mosdók, a látássérülteknek is könnyen használható lift várja a fogyatékkal élő szurkolókat és kísérőiket.

A miniszteri biztos kitért arra: egy sportlétesítménynek, amelyben paraversenyeket is rendeznek majd, magasabb elvárásoknak kell megfelelnie, ezért a Duna Arénát még a tervezés fázisában átvizsgálta a mozgáskorlátozottak budapesti szervezetének szakmai háttérintézménye, az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont. Hozzátette: a kivitelezés folyamán folyamatos volt a monitorozás és néhány hete a helyszíni bejárás is megtörtént.

Nyitrai Zsolt elmondta azt is: a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) javaslatára a kerekesszékekkel közlekedők nemcsak a hivatalos jegyértékesítő helyeken vásárolhatnak jegyet, hanem online is. Az érintettek a disabled.budapest2017@tex.hu e-mail-címen regisztrálhatnak, és a jegyüket is elektronikusan kapják meg.

Szentandrási Flóra, az Európa Szívében Alapítvány elnöke arról beszélt: programjuk keretében a 6 é 18 év közötti gyermekeknek regisztrációhoz kötötten ingyen biztosítanak jegyet a vb délelőtti programjaira. Elmondása szerint már több ezren éltek a lehetőséggel, de továbbra is lehet regisztrálni a www.vizesvb.europasziveben.hu oldalon.

A vizes vb-t július 14. és 30. között rendezik meg Budapesten és Balatonfüreden.

– MTI –



Szilvágyi Gergely, a Suhanj! Alapítvány önkéntese, Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott, Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) alapítója, Szekeres Pál, az emberi erőforrások miniszterének a fogyatékos emberek társadalmi integrációért felelős biztosa és Szentandrási Flóra, az Európa Szívében Alapítvány elnöke (b-j) a sajtótájékoztatójukat követően a 17. FINA Világbajnokság Látogatóközpontjában a budai alsórakparton, a Batthyányi téri hajóállomáson 2017. július 6-án. | MTI Fotó: Cseke Csilla

