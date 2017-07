Vasas vs. DVTK fotókon és videókon - © Fotó: Homoky György

Miskolc – Alaposan bekezdett a bajnokságban a Diósgyőr, hiszen a piros-fehérek a tavalyi bronzérmes vendégeként megérdemelten gyűjtötték be a három pontot az NB I nyitányán. A diósgyőri fanatikusok a már jól megszokott módon, ezúttal is kitettek magukért, közel ezren buzdították a a DVTK-t Újpesten, slusszpoénként pedig a lefújás pillanatában megdörrent az Érik a szőlő, és zárásként kezdődhetett a meccs utáni fieszta. Nézze meg Ön is a Vasas vs. DVTK mérkőzés felvételeit!