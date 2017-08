Cigány lecsó Lyukóba

Cserdi évek óta benne van a köztudatban. Elsőként a köcsögmentesítő programmal kerültek a hírekbe: Bogdán László ugyanis elvitte a helyi romákat a pécsi börtönbe, hogy maguktól ne vágyjanak oda. De ezentúl véghez vitte azt is, amit ma már cserdi csodaként emlegetnek. A 70 százalékban romalakta településen a cigányok dolgoznak, elsősorban a mezőgazdaságból élnek, és – a statisztikák szerint – a bűnözés is jelentősen csökkent.

Szegedtől – ahol Botka László polgármester – alig több mint 200 kilométerre van Cserdi. A szocialista politikusnak most sikerült oda eljutnia. Ami azt jelenti, a politika kezdi felfedezni a települést. Ez persze nem baj, csak fontos lenne, hogy a választás után is emlékezzenek a cserdi cigány lecsó ízére. Sőt, mi is szívesen „megkóstolnánk” itt Miskolcon, a Lyukóvölgyben.

– Szántó Rita –

