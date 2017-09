Népszerű volt a Zakatoló sátor a fővárosban

A 22 állami erdőgazdaság 15 sátorban mutatta be a hazai erdők értékeit és azt, hogy mivel foglalkoznak az erdészek. Az ÉSZAKERDŐ Zrt. feladata ezúttal is az erdei vasutak bemutatása volt, melyhez a „Zakatoló” fantázianevű sátrat rendezte be.

Népszerű programjai között lehetőség nyílt egy C-50-es mozdonyt imitáló díszlet mögött kipróbálni az erdei vasúti szimulátort, valamint egy valódi vágányszakaszon bárki megtapasztalhatta, hogyan gurul egy vasúti kerékpár.

Nagyon sokan megpróbálkoztak a kisvasutakkal kapcsolatos fejtörők kitöltésével, ahol könnyebb és nehezebb kérdéssor közül választva érdeklődően kutatták a válaszokat a sátornál található díszleteken és kiadványokban. A tesztet helyesen kitöltők ajándékban részesültek. A rendezvény résztvevői között iskolás csoportok és érdeklődő családok ismerkedhettek az erdő szépségeivel.

