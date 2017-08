Nagymamájától és édesanyjától tanulta a mindenféle finomságot

Olcsóbb és finomabb az, amit magának termel­­­ az ember!” Almási Dezsőné

– Már küldtem be étel­recepteket az Észak-Magyarországnak, nyertem is velük. Nincs nagy titok, szeretek sütni-főzni – mondta. – Édesanyám is nagyon jól főzött, míg apai nagymamám egykor uradalmi szakácsnő volt. Tőle nagyon sokat tanultam, ellestem dolgokat, de szeretek kísérletezni is.

Mindenféle jó

– Nagymamától és édesanyámtól mindenféle jó házias dolgot tanultam, ám nagymama a hidegtálak, saláták elkészítésére is megtanított – fogalmazott. – Különlegesebb ételeket, vadhúsokat is megtanultam tőle. Fontosak a fűszerek, ami nekünk is van a kertben.

Ha már kert! Sokan vidéken sem termelnek mára semmit, pedig lehetőségük, idejük lenne rá – vetettük fel. Erről Almási Dezsőné így vélekedett:

– Olcsóbb és finomabb, amit magának termel az ember! – jelentette ki határozottan. – Mi magunknak termelünk mindent, nem nagyon járunk piacra. Zöldség, gyümölcs, vagyis majd minden megterem. De vannak jószágaink is! Van segítség persze, a lányom és a 15 éves unokám is segít, és a férjem és a vőm is.

Nem hitte volna

Hédi asszony elmondta azt is, hogy nagy kertjük, gyümölcsösük van, és nem szeretné, ha kárba menne mindaz, ami megterem.

– Itt volt a rengeteg alma a kertben, sajnáltam, hogy lehullottak, és arra gondoltam, almalekvárt lehetne belőlük csinálni – ez már lapunk pályázata kapcsán mondta (befőttek, savanyúságok, lekvárok receptjeit vártuk) Almási Dezsőné. – Mind az öt beküldött receptet szeretem, de nem gondoltam, hogy a chilis , azaz a chilis hagyma­lekvár nyerhet. Ami igazi különlegesség: nagyon finom pirítóssal, húsok mellé, tulajdonképpen bármihez.

Befőztünk, grilleztünk

Két receptmagazin is megjelent a közelmúltban lapcsoportunk gondozásában: a korábbi a befőzés témakörében (befőttek, lekvárok, dzsemek, savanyúságok receptjeit), a másik a szabadban – grillen, bográcsban, kemencében – elkészíthető recepteket tartalmazza. Mindkét kiadvány kapható még az Észak ügyfélszolgálatán, illetve megyei árushelyeinken kedvezményes áron.

Mint az már megszokott, receptmagazinjaink olvasóink receptjeit tartalmazzák. Szakértő zsűri választja ki sok száz, pályázatainkra érkező recept közül. Füzetenként 68 oldalon 60 étel leírását tartalmazzák. Ebből legtöbbször 20-20 a megyénkbeli, a többi a hajdú-bihari és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei olvasók receptjei, így kaphatnak olvasóink ízelítőt más táj­egységek ételeiből is.

Juhász-Léhi István

