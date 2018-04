Miskolci Vénusz: Elért klubcél – fejlődik az utánpótlás

A múlt hét végén befejeződött az alapszakasz a női futsal NB I-ben. A 2012-es bajnok miskolci csapat az 5. helyen zárta az első szakaszt, vagyis nem került be a felső házba (1-4. hely), azaz, a továbbiakban nem játszik éremért. Mivel az alsó házban csupán három csapat van, miután a szövetség kizárta az Árkád ETO együttesét, a Vénusz – mint ötödikként a legjobb – nem lép pályára az első körben, csak a Ricsilla Futsal (6.) és a Gyulai Amazonok (7.) gárdája, egymás ellen. A párharc győztese mérkőzik meg a borsodiakkal a bajnoki 5. helyért, a vesztes pedig osztályozót vív majd az NB II-ben második pozíciót megszerző együttessel.

Tavaly is, idén is

Juhász Viktor klubelnök így értékelt portálunknak:

– Idő kellett a csapat összeéréséhez, hogy a fiatalok is felvegyék az NB I ritmusát – mondta a Vénusz vezetője. – Mindezt mutatja, hogy a legutóbbi mérkőzésünkön az ötből három gólt utánpótláskorú játékos szerzett. Az utóbbi időben javuló játék mellett már eredményesek is voltunk, egy kis szerencsével a felső ház is meg lehetett volna. A csapat Uray Attila edző felépített szakmai elképzelései szerint haladt, mely közben a cél a fiatalok beépítése volt, amit elértünk. A folytatásban nyilván azon leszünk, hogy az ötödik helyet megszerezzük. Annak is örülök, hogy az utánpótlásunk folyamatosan fejlődik, a tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is aranyérmes lett az U15-ös csapatunk. A távolabbi jövőről most, márciusban még korai lenne bármit is mondani.

A válogatott keretben

A Vénusszal kapcsolatos hír, hogy a női válogatott szö­vetségi kapitánya, Dombó János háromnapos összetartáson teszteli a bajnokság legjobbjait, mellyel megkezdődik a felkészülés az augusztusi női Eb-selejtezőre. A miskolciaktól Kovács Aliz, Bernáth Csilla, Váradi Cintia és Miliczki Noémi kapott meghívót. Felkészülési mérkőzések egyelőre nem lesznek, most csak edzéseket tartanak.

A következő megmérettetés május 3-10.-én lesz Oroszországban, ahol a Győzelem Napi Kupán Spanyolország, Lengyelország és Oroszország legjobbjai ellen léphet pályára az együttes. Nagy szükség van a felkészülésre, hiszen – amint arról korábbi cikkünkben írtunk – 2 éve nem volt női futsal-válogatott. Az első közös összetartáson összesen 26 játékos vesz részt, részben a klubok edzőinek, vezetőinek javaslata alapján.

Tények: az alapszakasz végeredménye

1. Hajdúböszörményi TE I. 18 15 1 2 81-30 46

2. Agenta Girls Szekszárd 18 12 1 5 57-36 37

3. Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls 18 10 2 6 65-54 32

4. Brandmission-Artifex 18 7 4 7 50-46 25

5. Miskolci Vénusz 18 6 2 10 56-71 20

6. Ricsilla Futsal* 18 5 2 11 44-69 14

7. Gyulai Amazonok 18 2 – 16 42-89 6

Árkád ETO kizárva

*3 pont levonva

