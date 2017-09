„Minden egyes növényemet ismerem, beszélgetek is velük”

Hudák Ferencné Ilonka szabadkozik. Kéri, ne nézzünk most körül a kertjében, mert nem olyan szép, mint tavaly. Épp most hozták a sódert, mert térkövezni fognak, kicsit átalakítják az udvart. Felesleges persze szerénykednie, mert a virágok most is ugyanúgy pompáznak, mint amikor megnyerte a „Virágos Encsért” mozgalom „Legszebb udvara” címét. Ez tavaly volt, az idei porták ugyanis még most kerülnek a zsűri elé.

– Gyerekkoromból hoztam magammal a virágok szeretetét, a szép iránti igényt –mondja Ilonka. – Édesanyámnak is gyönyörű udvara volt, ő szintén elnyerte volna az elismerést. 37 éve építkeztünk Encsen. Amikor elkészült a ház, az udvart, a keretet kezdtük el csinosítgatni. Minden évben hozzátettünk valamit. A virágokat úgy válogatom össze, hogy tavasztól őszig mindig virágozzon valamelyik. Először a hóvirágok bújnak ki a földből, majd jönnek a krókuszok, nyáron rengeteg muskátlim, trombitavirágom és leanderem van. Nem tudnám megmondani, hogy melyik a kedvencem, mert mindegyik az – fogalmaz Ilonka.

Rózsa utcai rózsalugas

Hozzáteszi: igazából nem tudományos alapon ültetgeti a virágokat, hanem a saját ízlése szerint. Persze olvassa a szaklapokat, mert azokban is talál hasznos tanácsokat, de főleg a saját elképzelése a döntő, amikor a kertről és az erkélyről van szó. Mert Ilonkának az erkélye is nagyon szép, csupa virág, csupa pompa. Egy különlegesség is található rajta, az úgynevezett sárkányszárny. A ház előtt pedig egy olyan rózsalugas, aminek mindenki a csodájára jár, amikor virágba borul. De mi más is illene a Rózsa utcába?

Ilonka kertjében gyümölcsfák is állnak, ezért virágültetéskor figyelnie kell, hogy melyik kedveli az árnyékot és melyik a napsütést.

– Van egy kedvenc helyem a kertünkben. Itt található a szalonnasütő, a kemence és egy kis kerekeskút, ami nem igazi, csak dísz, de itt érezzük magunkat a legjobban. Igazi relaxálóhely, kis virágbirodalom. Ha hazajönnek a gyerekeim, nekik is ez a kedvenc helyük, itt tudnak feltöltődni igazán – sorolja Ilonka.

Véleménye szerint azért jó a virágokkal foglalkozni, mert az felelősséget és folyamatos munkát jelent. A növények meghálálják a gondoskodást.

– Nekem többet ér a kertem, mint bármelyik luxusszálloda. Én csak a virágok között tudom magam igazán kipihenni – árulja el.

Kerti tó

Encs abaújdevecseri városrészének legvirágosabb portája Lengyel Annáé volt tavaly. Hozzá sajnos nem tudtunk ellátogatni, mert dolgozott, és a munkahelyén, azaz az encsi Szent László Katolikus Általános Iskolában találkoztunk vele. Ő ugyanis pedagógus, szeptembertől a negyedikeseket várja, de előtte még az osztályteremre ráfér egy kis rendezgetés, takarítás.

Anna azzal kezdi, hogy fogalma sincs, ki jelölte a díjra, és szerinte vannak Devecserben az övénél is szebb kertek. Örül persze az elismerésnek, de a díjátadóra nem szívesen ment, mert nem szereti a nagy közönséget.

– Gyerekek elé kiállni teljesen más, ők a családom – fogalmaz.

Anna szüleitől örökölte a házat és a 3000 négyzetméteres kertet. Először angolkertet szeretett volna kialakítani, de aztán rájött, hogy a mi időjárási viszonyaink között ez nem lehetséges.

Végül lett egy úgynevezett parkudvara, melyben fák, cserjék és évelő növények kaptak helyet.

– Az idén megvalósítottam egyik nagy álmomat. A saját két kezemmel ástam egy kerti tavat. Nem túl nagy, de az udvarom dísze lett. Van benne három halacska és vízi növények: hínárfélék, hídőr, kolokán és természetesen tavirózsa. Óriási találmány a webáruház, mert én csak annak segítségével tudom beszerezni a szükséges növényeket – meséli Anna.

Elárulja, kedvenc növénye a sásliliom, neki van belőle vagy 30-féle. És csak azért nincs több, mert már nem férnek az udvarára. A 3000 négyzetméteres „birtoknak”, ahogy ő nevezi, az egyharmada virágoskert. Másik nagy kedvence az írisz. Ebből is pompázik nála vagy 30-féle, de a terület nagysága behatárolja a növénygyűjtési szenvedélyét.

– Vannak olyan barátnőim, akik szintén kertbolondok. Velük szoktunk cserélgetni növényeket és tapasztalatokat is – mondja Anna, hozzáfűzve –, a kert, a virágok engem megnyugtatnak. Örülök a saját kezem munkájának, minden egyes növényt ismerek, naponta többször is ellen­őrzöm őket, és beszélgetek velük.

A legvirágosabbak

Encs önkormányzata 15 évvel ezelőtt hívta életre a Virágos Encsért Mozgalmat, mely természetközelségre ösztönzi a város lakóit. A 2016-os díjazottak:

Encs legvirágosabb üzlete: Anyukám Mondta Étterem részére.

Encs legvirágosabb udvara: Hudák Ferenc Sándorné.

Encs legvirágosabb erkélye: Subert Tiborné.

Encs-Fügöd legvirágosabb portája: Teleki Attila Árpád.

Encs-Abaújdevecser legvirágosabb portája: Lengyel Anna Mária.

Encs önkormányzata pedig három alkalommal is első helyezettje lett a Virágos Magyarországért Mozgalomnak, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban.

