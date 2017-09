Megmutatják eredményeiket Miskolcon

Szeptember 8–9-én rendezik meg Miskolc belvárosában az idei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt. Idén is közel száz standon mutatkoznak be megyénk és a megye határain kívülről meghívott települések, és mutatják be azt, milyen eredményeket értek el a közmunkaprogram keretében.

Célunk, hogy minél többen kerüljenek át a munkaerőpiacra.” Demeter Ervin

Állást is kínálnak

A termelői piacon kóstolók és gyermekjátszó várja az érdeklődőket, pénteken 10–17 óráig helyi amatőr csoportok előadásai és gyermekprogramok is színesítik a vásárt, és idén is kiválasztják a legszebb standot.

– Határozott célunk, hogy minél több közfoglalkoztatott kerüljön át a nyílt munkaerőpiacra. Vannak persze olyan térségek, ahol a közmunka­program az egyetlen lehetőség a foglalkoztatásra, de ahol megvan a lehetőség, ott minél többek átlépését szeretnénk elősegíteni – mondta a rendezvény szerdai tájékoztatóján Demeter Ervin megyei kormánymegbízott.

Ennek érdekében – idén először – egy standdal készülnek, ahol negyven munkáltató négyszáz állásáról tájékoztat. A sikeres pályázat érdekében a helyszínen önéletrajzíró műhellyel és tanácsadással készül a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya.

Tavaly 37 ezren dolgoztak a megyében közfoglalkoztatásban, idén ez a szám 33 400, a kormánymegbízott szerint a csökkenés egyértelműen jelzi a sikert a munkaerőpiacra segítés terén. A munkanélküliek aránya a 2011-es 17,5 százalékról idén 6,1-re csökkent a megyében (az országos adat 11,4-ről 4,4), ezzel együtt a foglalkoztatás 44,6-ról 62 százalék fölé emelkedett.

– Lassan minden a helyére kerül, Miskolc munkahelyteremtő képességével támogatja a környező vidéket, míg a települések megtermelt javaikkal és munkaerővel a megyeszékhelyet. A kiállítás jól segíti ennek a harmóniáját – jelentette ki Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. Mint elhangzott, a városban 1100 fő dolgozik közfoglalkoztatásban, döntően a városüzemeltetésben, de az egészségügytől a kultúráig minden területen. A munkaerőpiacra való átlépés miatt egyre nehezebb közmunkást találni – jelenleg is 200-300 embert keresnek. A házigazda is jelen lesz a kiállításon, bemutatkozik a Diósgyőri vár, a Miskolc Bolt, de a polgármester felhívta a figyelmet, hogy a hétvégén több program is látogatható a városban, így a sörfesztivál, illetve a CineFest is.

A tények

A kiállításról

99 standdal várják az érdeklődőket

Szabolcsból 6, Hevesből 2 település érkezik

