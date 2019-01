Közel ötszáz négyzetkilométernyi területen él a bükki farkas család

Több tévhit kering a helyi farkas családdal kapcsolatosan, amelyeket a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága tájékoztató lakossági fórumon igyekezett eloszlatni.

„Kevesen tudják, hogy a farkasok már legalább negyven éve jelen vannak a régióban, a nyolcvanas évektől ismertek konkrét előfordulási adatok. A bükki farkas falka egyedei a hegységnél nagyobb területen, mintegy ötszáz négyzetkilométeren mozognak” – mondta el érdeklődésünkre Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense.

Hét-nyolc fős csapat

„Hazánkban ismereteink szerint öt farkas család él. A hazai élőhelyek közvetlenül csatlakoznak a kárpáti forráspopulációéhoz. 2013-tól 2016 első feléig genetikai mintavételek, a kameracsapdák felvételei, és a nyomolvasások adatai alapján összesen 12-18 példány előfordulását valószínűsítettünk. A 2016 második felétől 2018 elejéig vizsgált genetikai mintában pedig mindössze hét-nyolc egyed szerepel. Zsákmányállataik alapvetően csülkös vadak, de étrendjüket borztól kezdve csigáig több kistestű fajjal is kiegészítik. Természetvédelmi Őrszolgálatunk kameracsapdák segítségével folyamatosan nyomon követi a család aktivitását. A kamerák elhagyatottabb helyeken, és turistautak közelében is készítenek felvételeket. Egy évben akár több száz észlelést is rögzítenek” – tette hozzá a szakember.

Annak ellenére, hogy világra jöttek a kicsik, a Bükk területén tartósan jelenlévő egyedek száma jelentősen nem fog változni.

„A kétezres évektől ismert a farkas bükki fialása, azóta hat szaporodási ciklusról vannak közvetett, és közvetlen információink. Jelenleg öt fiatal része a családnak, amelyek egy idei alomból származnak. Hozzájuk időlegesen csatlakozhatnak idősebb rokonaik is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a falka mérete jelentősen növekedni fog a jövőben, mert a territórium eltartó képessége nem változott. A fiatal farkasok alig 50-80 százaléka éri meg az ivarérett kort. Várhatóan a faj fokozatosan benépesíti az Északi-középhegység területét, ahogy a Börzsönyben is megjelent pár egyed, a számára alkalmas, korábban is farkas élőhelyként ismert részeken” – mutatta be a szakember.

Nem támad emberre

A nagyragadozók, habár ugyanazokat az erdei utakat is használják, mint az ott túrázók, vagy épp munkát végzők, kitűnő érzékszerveik segítségével az embert elkerülik.

„Most készül a Bükkben élő farkasok „családfája”, az egyedek genetikai leszármazási kapcsolatainak feltárása, ami várhatóan tavaszig befejeződik. Ezáltal bepillantást nyerhetünk az elmúlt években itt élő egyedek sorsába, rokonsági kapcsolataiba is. Mivel folyamatosan kerülnek elő friss minták is, ezért tavaszra várható az eddig gyűjtött adatok teljes kiértékelése – tájékoztatott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársa.

ÉM-DA

