Hazakísérte az ózdi kocsmából, aztán meg kifosztotta

Az Ózdi Járásbíróság egy hónapra elrendelte az előzetes letartóztatását annak a férfinak, akivel szemben kifosztás bűntette miatt indult büntetőeljárás.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi egy ózdi kocsmában május 24-én megismerkedett a 65 éves, szemmel láthatóan ittas állapotban lévő emberrel azzal a szándékkal, hogy tőle pénzt szerezzen. A sértett lakására mentek, ahol az idős férfi tovább folytatta az italozást, míg végül öntudatlan állapotba került. A sértett ezen állapotát kihasználva a gyanúsított elvette az idős férfi 980 ezer forint készpénzét, majd a lakásból távozott.

Súlyosan büntethető

Az Ózdi Járásbíróság a bűncselekmény elkövetésének gyanúját megalapozottnak találta és a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya miatt, mely a bíróság szerint már önmagában megalapozza a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének veszélyét, szükségesnek látta az előzetes letartóztatás elrendelését is. Megalapozottan feltehető az is, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a sértettet, a tanúkat megpróbálná befolyásolni vagy megfélemlíteni, illetve a bizonyítási eszközök elrejtésével veszélyeztetné az eljárás eredményességét. A korábban erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények miatt büntetett terhelttel szemben felmerül annak veszélye is, hogy újabb bűncselekményt követne el.

A végzés nem emelkedett jogerőre, ellene a gyanúsított és védője fellebbeztek.

ÉM-SZB

