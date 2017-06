Gyorsasága és rúgótechnikája jól „fizet” a csatár számára

A Közép csoport 30. fordulója keretében vívott találkozón a hazaiak 6-3-ra nyertek, a gólok közül Nagy Tamás, a bükkaljaiak csatára ötöt jegyzett. Sikerével a Cserépfalu megszerezte a nyolcadik helyet, mérlege: 30 mérkőzés, 12 győzelem, 4 döntetlen, 14 vereség, 76-63-as gólkülönbség és 39 pont.

Kerülővel érkezett

– A Heves megyei Noszvajon dolgozom, egy vállalkozó mellett – kezdte a 26 éves Nagy Tamás, majd így folytatta: – Édesapám Cserépfalura való, jómagam pedig játszottam már Noszvajon, majd Bogácsról igazoltam át jelenlegi csapatomhoz. Úgy szűk öt kilométeres körzetben sok együttes üzemel, ráadásul a csoport bajnoka, a Bükkzsérc is „karnyújtásnyi” közelségben található. Akár előrébb is végezhettünk volna a nyolcadik helytől, de az az igazság, hogy hét közben nem tartunk edzést, én viszont hetente háromszor, este hét óra után teremben kispályázom, ez pedig felér három tréninggel. Délutánonként egyébként sem tudnék foglalkozásokra járni, hiszen ötig dolgozom.

Nagy Tamást a társai és a nézők is hosszan ünnepelték az összecsapás után, az eredményes csatár azonban szerényen csak ennyit mondott:

– Az öt gól nem csak a saját érdemem, hanem a csapaté is. Korábban felnőtt mérkőzésen négy találatig már eljutottam, az öttel egyéni csúcsot értem el. Három előtt kicseleztem mindenkit, míg a negyedik és az ötödik úgy született, hogy egy-egy beadást vágtam kapásból a hálóba. Jobbal és ballal is tudok, fejelni viszont ritkán szoktam. Egyébként egyszer Egerben, még U17-es koromban tizenegyszer „csengettem”, de ez már nagyon régen volt, rajtam kívül talán senki nem emlékszik rá.

Az erősségeiről

A cserépfalui gólvágó 178 centiméteres magassága 81 kilóval párosul, így sokszor kamatoztatja testi adottságait. Ezekről így beszélt:

– Harcos erényekkel rendelkezem. Úgy gondolom, hogy az átlagtól gyorsabb vagyok, aztán az agresszivitásom és a jó rúgótechnikám is sokat hoz nekem a „konyhára”. Mellesleg nem vagyok elájulva a teljesítményemtől, ugyanis 17 góllal zártam, erről annyit, hogy lehetett volna több is, de így alakult. Akik élen járnak a találatok termelésében, általában kapnak ajánlatokat, engem azonban még nem kerestek meg. Az magától értetődik, hogy magam is vágyom a felsőbb osztályok valamelyikébe, akár a megyei I. osztályba, akár az NB III-ba, ismeretség vagy kapcsolatok nélkül viszont semmire nem lehet jutni – nekem pedig nincs menedzserem, saját magamat képviselem.

Nagy Tamás arról is nyilatkozott, hogy a Cserépfalu a legjobb közösség, amelyben valaha is szerepelt, ezért nagyszerűen érzi magát a település csapatában.

– A soron következő pontvadászaton az első három között kellene végeznünk, így gondolom. Ebben a csoportban sok jó együttes van, gondolok az elsősorban előttünk végzett és a bajnoki címével első osztályú státuszhoz jutott Bükkzsércre (felsőbb osztályú szereplésüket azonban nem vállalták – a szerk.), aztán a Sajószögedre, az Emődre, a Nyékládházára, az Alsózsolcára, a Mezőnagymihályra és a Harsányra, ennek következtében nehéz lesz feljebb kapaszkodnunk a táblázaton. Sorsom még nem dőlt el, ha maradok, akkor továbbra is a 17-es mezben akarom itt gyártani a gólokat.

– Kolodzey Tamás –

Mezőkövesdre viszi futballozni

„Van egy fiam, aki már négy és fél esztendős – mondta családi utánpótlás-neveléséről Nagy Tamás. – Most viszem Mezőkövesdre focizni, és olyan jó lenne, ha valamikor élvonalbeli játékos válna belőle a matyóvárosiaknál.”

VISSZA A KEZDŐOLDALRA