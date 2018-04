Ezek a hírességek aztán nem verik a fogukhoz a garast, az biztos

Angelina Jolie



A népszerű színésznő nem kevesebb, mint 1 millió dollárt költött egy luxushelikopterre. Feltételezték, hogy biztos elkél ez 6 gyerek mellett úgy, hogy folyamatosan úton vannak, ám kiderült, hogy nem emiatt költött ennyit. Egy ismerősük elkottyantotta, hogy Angie a járművet ajándékba adta a (most már volt) férjének, Brad Pittnek. Úgy gondolta, hogy így sokkal könnyebb lesz látniuk egymást a munkájuk mellett. Nos, a házasságuk ettől a végtelenül nagyvonalú gesztustól függetlenül is tönkrement.

Bono



Kérdés. Mit tenne, ha vakáción venné észre, hogy a kedvenc kalapját otthon felejtette? Venne egy másik kalapot, és élvezné a nyaralást? Futárszolgálattal elküldetné a tartózkodási helyére? Vagy esetleg venne egy 1700 dolláros repülőjegyet azért, hogy valaki azonnal üljön repülőre a kalappal, és még aznap megkaphassa? Nos Bono, a U2 frontembere az utóbbit választotta. Lehet, hogy teljesen logikátlannak tűnik a nagy hajcihő egy kalap körül, de… egyszerűen megteheti.

Jay-Z



A rapper-producer tudja, hogy kell pénzt csinálni. A vagyonát több, mint 37 millió dollárra becsülik. De ahhoz is ért, hogy hogyan kell szakszerűen költeni. Például úgy, hogy 250.000 dollárt költött azért, hogy luxuspezsgő folyjon az egyik klipjében, és ez csak a zenei kisfilm egy apró elemét képezte. A világ legjobb pezsgőjének tartott Armand De Brignac-ról van szó, aminek egyetlen üvege 110.000 forintot kóstál.

Kim Basinger



Az extravagancia királynője pénzköltési szempontból minden kétséget kizáróan Kim. Ő nem állt meg luxusvilláknál vagy kastélyoknál. Georgia államban egy egész kisvárost vásárolt meg 20 millió dollárért. Pontosabban Braselton város bankját, ipari parkját, 50 különálló épületét és 1700 hold földjét. A terv az volt, hogy filmstúdiót és szórakoztatóparkot épített, ám ez a terv kudarcba fulladt, mivel ezzel ki is merítette a tőkéjét.

Mariah Carey



Ha már ingatlanoknál tartunk, mindenképpen meg kell említenünk a híres énekesnőt. Az nem titok, hogy a sztárok borzalmasan drága lakásokat vesznek, de Mariah tartja a rekordot saját otthonával. A Saperstein Mansion névre keresztelt ingatlan ismeretlen helyen található Beverly Hills-ben, és a piacon 125 millió dollárért volt meghirdetve mikor a sztár lecsapott rá. Igen, ez több mint 30 milliárd forint. 45 ezer négyzetméteren már elfér ez-az, pláne, ha ember ennyit fizetett érte.

Nicholas Cage



A jobb napokat is látott színész egyik luxusvásárlásának tárgya egy 28 szobás bajor kastély volt, aminek az árát nem hozta nyilvánosságra. Biztos, hogy nem volt olcsó. Kénytelen is volt tőle megválni, „nehezebb anyagi helyzete miatt”. Ám van egy szenvedélye, amire nem sajnálja a pénzt. Ez pedig a képregények. Fanatikus gyűjtőként rengeteg van a birtokában, többek között a Superman eredeti, legelső példánya. Ezt a darabot 2,1 millió dollárért vásárolta meg. Amire csak lehetséges, ráteszi a kezét, akkor is ha ez évente körülbelül 1 millió dollár kiadással jár.

Rihanna



Ha hihetünk az énekesnő egyik alkalmazottjának akkor az a helyzet, hogy Riri évente több, mint 1 millió dollárt költ a hajára. Speciális kezelések, póthaj-építés és persze luxusparókák (a sztárok körében bevett gyakorlat a parókahasználat, hisz annyiszor váltanak stílust, hogy ennyi szőkítés-festéstől már rég kihullott volna a hajuk). Ez az összeg körülbelül huszonötszöröse annak, amit egy átlag amerikai fordít fodrászatra évente. De ki számolja?

