„Ez itt most a nyugalom szigete. Megfizethetetlen nekünk az élmény”

Aki anyagilag megtehette, az valamiféle wellness-szállodában töltötte a karácsonyi ünnepeket, vagy egy-két napot belőle. Természetes, hogy Miskolcról, a megyéből inkább távolabbi célpontot választottak. A miskolciaknak például kedvenc helyük a pihenésre a nem túl messze lévő Hajdúszoboszló valamelyik, télidőben is igazi kényelmet nyújtó szállodája. Az Alföldről és a Dunántúlról pedig szívesen jönnek hozzánk, mert itt a hegyi klíma nyújt kikapcsolódást.



A négytagú – két szülő, két kamasz fiú – Nagy család például Hajdúsámsonról érkezett Lillafüredre. Épp a vízesés felé igyekeztek karácsony másnapján, amikor megállítottuk őket. A családfő elmondta, már valamiféle hagyomány lett náluk, hogy karácsonykor kivesznek egy szobát valamelyik itteni szállodában, panzióban – van belőlük elegendő – és kirándulnak, körülnéznek. „Én Miskolcról származom, itt élnek a rokonaim – mondja a családfő. – Őket is meglátogatjuk és így egy füst alatt elintézünk két kellemes és egyben hasznos dolgot.



Molnár Mónika és Horváth János egyenesen Vas megyéből érkezett Lillafüredre. Igaz, csak egy éjszakát töltöttek errefelé, de azt így is igazi boldogsággal. Mert mint fogalmaztak: „ilyen csodálatos, nyugalmat sugárzó környezetben” tölthették el a karácsony egy részét.

A férfi elárulta, hogy azért volt különlegessége is ittlétüknek: „Februárban ismerkedtünk össze Mónikával, azóta vagyunk egy pár és szerettük volna elhelyezni a szerelmünk, hűségünk lakatját, hogy aztán – remélem még nagyon hosszú időn át – évről évre eljöhessünk ide és itt újíthassuk meg mindig kapcsolatunkat. Beálltunk oda, a vízesés alá és ezt az élményt senki sem tudja elvenni tőlünk.”



János elmondta, hogy húsz éven át kamionozott, bejárta, meglátta a világot, de a hazáját, Magyarországot még nem ismeri eléggé. Itt a nyugalom szigetét találták meg erre a bő egy napra és ennél nem is vágynak többre. „A nyugati határszélen lehet, hogy nagyobbak a lehetőségek, tehetősebbek az emberek, de minden a pénzről szól, és ez az emberek életébe is beleeszi magát, nincs nyugalom. „Itt nincs most tömeg, nem lökdösik egymást az emberek, és ez megfizethetetlen – teszi hozzá Mónika.

Szaniszló Bálint

A jó levegő volt a kirándulás célja

Akadt azért miskolci is Lillafüreden. Karcagi Réka párjával indult el reggel, hogy kiszabaduljanak kicsit a város ködéből és a karácsonyi evés-ivásból.

A lillafüredi felső alagútnál találkoztunk velük, amint öles léptekkel igyekeztek felfelé. Mint elmondta, a cél, hogy jó levegőt szívhassanak és – nem titkoltan – lássanak, érezzenek egy kis napsütést.

„Azt terveztük, hogy a létrási emelkedőn felkapaszkodunk és a nagy réten szerintem már sütni is fog a nap. Olyan csend és nyugalom van, hogy még arra is van esély, hogy erdei állatokkal találkozhassunk…” Studna Edit nem kikapcsolódás céljából tartózkodott karácsonykor is Lillafüreden. Az ok egyszerű, a kisvasút végállomása közelében lévő egyik ajándékboltban szolgálta ki a vásárlókat. „Természetes, hogy az ilyen ünnepnapok fontosak számunkra, mert nagyon sok külföldi fordul meg a környékbeli szállodákban – a Palotaszállóban például nagyon sok német család tölti az ünnepeket –, ők kijönnek sétálni, levegőzni és szívesen vásárolnak valami kisebb-nagyobb emléktárgyat.” Most igazán a hűtőmágnes a menő.

Elmondta még, hogy a városból is sokan jönnek azért ki, ahogy megérkezik az első kisvonat 11 óra előtt, azonnal érezhető a forgalmon.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA