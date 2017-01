Az utóbbi két és fél évtizedben fejlődési pályára álltunk.” Szamosvölgyi Péter

Sátoraljaújhely sem kivétel ebből a szempontból, viszont két beruházást azonban mégis a magukénak mondhat a város önkormányzata.

Még egy sólyom

– A 2016-os év egyik eredménye az volt számunkra, hogy az önkormányzat költségvetési szempontból nullszaldó körül fejezte be az esztendőt – mondja Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. – Tavaly két látványos beruházást is megvalósítottunk. A Zemplén Kalandpark folyamatosan fejlődik, igyekszünk a látogatói igényeknek megfelelni. A Magas-hegyi kilátótól induló Sólyom annyira nagy népszerűségnek örvendett, hogy közvetlenül mellé 2016 tavaszán megépítettük a Sólyom kettőt, és a látogatottsági adatok azt mutatják, jó ötlet volt a második kötélpálya felállítása. Ugyancsak befejeztük a nyár végén a kalandparkban lévő jégpálya befedését. Itt a látogatottság a korábbi évek átlagának felel meg, de egyrészt nem kell az időjárási viszontagságok miatt időnként leállni a nyitvatartással, másrészt pedig csökkent a kiadási oldalunk, hiszen most már a hideg miatt nem vastagszik a jég, ami korábban megemelte a költségeinket. Ezenfelül nagyobb, látványos beruházásaink valóban nem voltak. Három utcát saját gyártású kövekkel újítottunk fel, és megújítottuk a fasori sétányt is az újhelyiek nagy örömére. A károlyfalvai elektromos elosztótól bevezettük a kábeleket az ipari parkba, ezzel újabb lehetőséget kínálunk a hozzánk betelepedni kívánó vállalkozóknak.

Odaadással

Szamosvölgyi Péter vallja, Sátoraljaújhely polgármesterének lenni nagy felelősséggel járó feladat.

– Ezt a munkát csak teljes odaadással lehet csinálni, másképp egyáltalán nem érdemes. 1920 előtt volt olyan időszaka a városnak, amikor könnyű lehetett ezt a tisztséget viselni, hiszen Sátoraljaújhely akkor vármegyeszékhelyként a virágkorát élte. A trianoni döntés azonban véget vetett ennek. A határ szélére sodorták Újhelyt, ketté is szakították, nagymértékben korlátozták ezzel a fejlődési lehetőségeket. 1945 után az állam elvette a város erdőterületeit, amit a mai napig nem kaptunk vissza. Sokáig kényszerpályán volt a város, de az utóbbi két és fél évtizedben megint fejlődési pályára álltunk és ebben az uniós ciklusban is arra törekszünk, hogy a város polgárai minél többet tudjanak profitálni a pályázatok kínálta lehetőségekből – mondja Szamosvölgyi Péter.

ÉM-BG

