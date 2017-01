Egykori csapatai tisztelegnek Marosi István előtt Ózdon

Marosi István, volt világválogatott kézilabdázó életében klubszinten az Ózdi Kohász, valamint a nemzeti együttes határozta meg sikeres pályafutását. Az ózdi sportcsarnok névadó gálamérkőzésén éppen ezért ez a két csapat köszönti a kiválóságot. Pénteken 18 órától az NB I/B-s ÓAM-Ózdi KC és a Juhász István által irányított Magyar B Válogatott méri össze az erejét. A mérkőzésre minden szurkoló számára ingyenes a belépés. Mint arról korábban is szóltunk, az ózdi képviselő-testület decemberben döntött arról, hogy a település legnagyobb fedett sportlétesítménye Marosi István Városi Sportcsarnok néven működik tovább. A gálameccs mellett új névtáblák kerülnek a csarnokra, valamint az est folyamán egy vitrint is felavatnak, amelyben Marosi István relikviái kapnak helyet.

– Megtisztelő az egész egyesület, és a csapat számára, hogy egy ilyen gálamérkőzéssel indíthatjuk a 2017-es esztendőt – fogalmazott Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője. – Bármerre járunk az országban, Marosi István neve mindenhol ismert a sportágon belül. A hatvanas és a hetvenes években kiemelkedett a hazai mezőnyből, és a világban is csak kevesen tudtak annyit ebből a játékból, mint ő. A pályafutása önmagért beszél, mostantól pedig már az „otthonunk” is az ő nevét viseli majd. Igyekszünk ezt az estét emlékezetessé tenni. Tisztelgünk Marosi István előtt, ugyanakkor már a tavaszi szezonra is gondolunk, ahol fontos, hogy jól szerepeljünk. Éppen ezért egy jelentős állomás lesz a B válogatott elleni felkészülési mérkőzés. Számos variációt szeretnénk kipróbálni, illetve igyekszünk beépíteni az új játékosokat, hiszen a téli szünetben szerencsére sikerült megerősíteni a keretet. Emellett a sérültek állapota is szépen javul, bízom benne, hogy a bajnokság második felében már teljes csapattal tudunk kiállni valamennyi bajnoki mérkőzésen.

A Magyar B Válogatott kerete folyamatosan változik, de a legújabb hírek szerint a pénteken Ózdon fellépő csapatban több mezőkövesdi fiatal is szóhoz juthat. Az előzetesen leadott névsor szerint a kapus Holló Balázs, valamint Lókodi Gergő, Szepesi István és Vaskó Péter is tagja a „második sornak”.

– Az első olyan alkalom lesz, amikor nem gyomorgörccsel megyek Ózdra. Korábban, amikor még a Mezőkövesd edzője voltam, mindig háromesélyes mérkőzéseket játszottunk a borsodi riválisunkkal – emlékezett vissza Juhász István, a csapat felkészítője. – Most egy felemelő, megható esemény részesei lehetünk, hiszen Marosi István neve fogalom a magyar kézilabdasportban. Gyerekként csodálattal néztem a játékát, maradandó élményt hagyott bennem, utána pedig személyes jó barátságba kerültünk. Az utánpótlás válogatottak mellett többször volt csapatvezetőm, abban az időszakban sok nagy tornán voltunk együtt. Nem csak Ózd és a magyar sport életében töltött be meghatározó szerepet, hanem a világ kézilabdázásában is. Erre nagyon jó példa egy törökországi eset. Amikor a félholdasak válogatottját irányítottam, és az egyik edzésen az indulócselhez értünk, akkor a török játékosok nem értették, hogy miért hívom induló cselnek, ők Marosi cselként ismerték, így is nevezték. Amikor itthon ismét találkoztunk, elmeséltem az esetet, láthatóan jól esett neki, el is mosolyodott rajta. Biztos, hogy a város és a klub gesztusánál is így tesz majd, megérdemli, hogy róla nevezzék el a sportcsarnokot. Mi pedig igyekszünk az ózdi csapattal együtt egy látványos, közönségszórakoztató mérkőzést játszani ebből az alkalomból.

