A Google térképen és a hókupacon túl Miskolcon

A Lajta utca végén már a Google térkép is véget ér. Egy darabig haladhatunk virtuálisan az utcában, majd egy, a pusztaság közepén álló házcsoport után véget ér utunk, látszik, az már annyira kieső terület, hogy a Google autó sem ment tovább. Éppen úgy, ahogy a városgazda hókotrója, igaz, az még az utca utolsó házáig sem jutott el. Így a Jászberényi család napokkal a havazás után is a hó fogságában volt. Lányuk, Edina kért segítséget a Facebookon azután, hogy a hóügyeletet hiába hívta többször is, nem segítettek.

Ezen túl laknak

– 2017-et írunk, és ilyen előfordulhat, hogy a városban napokig nem lehet kijönni a lakásból – kezdte panaszát.

– Hétfőn kiment egy hótoló a Martinkertvárosba, de csak addig tolta el, amíg a házakat látta. A szüleim azonban ezen túl laknak… Se orvos, se mentő nem tudna bejutni hozzájuk, miközben a szüleim betegesek, bármikor szükségük lehet egészségügyi ellátásra. Arról nem is beszélve, ott vannak a hidegben, mert akitől rendelték a fát, nem tud teherautóval bejutni hozzájuk. Így csak egy szobában fűtenek, ahol az egyik unokájuk van, hogy spóroljanak a fával.

Edina azt is elmondta, már 37 éve ez a helyzet náluk, eddig mindig édesapjával közösen lapátolták el a havat, hogy járható legyen az út, de most az apja beteg, neki gerincsérve van, így nem tudják megoldani. Kíváncsiak voltunk arra, mit mond az esetre a városgazda. Megkerestük őket, és a következőket mondták:

„Az említett terület egy része vasúti területként, másik része szántó, legelő művelési ágban szerepel, odavezető út nincs földhivatali nyilvántartásban, így közútkezelői kötelezettsége nincs a városnak. Ugyanakkor a Városgazdától kapott információ szerint nem érkezett bejelentés ezzel kapcsolatban.”

Hogy mégis mit tudnak tenni, hogy segítsenek a családon, arra nem sikerült választ kapnunk.

