Épp mint a nagy, csak kicsiben

A színpadon épp a bonsai metszéséről tartottak előadást az érdeklődőknek, amikor szombaton odaértünk a miskolci Ifjúsági és Szabadidő Házban megrendezett Bonsai Kiállításra. Egy amatőrnek nem volt egyszerű ellesni, hogyan is kell bánni ezekkel a szemet gyönyörködtető kis fákkal, pedig a kiállított növények azt hirdetik, meghálálják a törődést. A Miskolci Bonsai Club által rendezett kétnapos kiállításon sok matuzsálem korú fa is látható volt, többek között borókák, birsalma, gyertyán, galagonya, hárs és fenyők. A szervezők szerint ezek mind bizonyítják a mai magyar bonsaikultúra létét.

Az emberek első találkozása a bonsaijal csodálatot ébresztett.” Rácz János

– A Dísznövény Nagykereskedelmi Vállalatok 1979 őszén hozták be olasz importból az első bonsaiszállítmányt – mondta lapunknak Rácz János, a Miskolci Bonsai Club vezetője. – Az emberek első találkozása a bonsaijal csodálatot ébresztett, mivel a látvány keltette élmény mindenkit rabul ejt. A bonsai célja a természet idealizált újjáteremtése, amely a fák természetes életének, fejlődésének gondos tanulmányozásán alapul, lehetővé teszi a fák iránti szeretetünket. Sokéves elméleti és gyakorlati munkát igényel a törpefa megismerése. A személyiség és az egyéniség szellemisége szabja meg, hogy ki milyen fokon képes az ember és a bonsai összhangjának megteremtésére és kifejezésére. A bonsai stílusa kifejezi alkotójának szemléletét a természet szeretetéről – mondta Rácz János.

Andreát és unokáját is lenyűgözte a kiállítás, ők ha tehetik, minden évben megnézik a kis fákat. „Otthon is próbálkoztam már bonsai gondozásával, de valamiért soha nem élte túl a növény. Pedig már utána is olvastam, de nem értek hozzá, talán nem vagyok elég türelmes” – vélekedett a látogató.

– Nagyon szeretem nézni ezeket a kis fákat, megnyugtatnak – ezt már Horváth András mondta a kiállításon. – Sok könyvet is olvasok erről, egyébként is szeretem a növényeket. A kertem tele van virággal, fákkal. Persze azok nagyok…

