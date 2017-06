Elstartolt a Kerekdomb Fesztivál Tállyán

Pénteken elstartolt az idei év első Kerekdomb Fesztiválja Tállyán. Rákász Gergely orgonakoncertjével indultak a koncertek, majd a Nemzeti Színház Psyché című darabját is láthatta a közönség. Vasárnapig azonban további színházi előadásokkal, könnyű- és komolyzenei programokkal, borpiknikkel és kreatív gyerekprogramokkal várják a Tokaji borvidék festői településén a látogatókat. Ezek mellett dűlők közti félmaratonra és dűlőbringafutamra is benevezhetnek a fesztiválozók. De az Y generációs borászok a vidék borait bemutató borvacsorát is szerveznek.

A Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával megvalósuló Kerekdomb Fesztivál vasárnapig hat tállyai helyszínen kínál programokat a látogatóknak. A Vincellér Ház Nagyszínpadán könnyű­zenei koncertek és színházi előadások, a Maillot-kastélyban gyerekprogramok és mozi, a római katolikus templomban komolyzenei koncertek, az Oroszlános Borhotelben irodalmi előadások, gasztro-udvar és fröccsterasz, a Közösségi Házban színházi előadás várja az érdeklődőket, a Hegyaljai Alkotóházban pedig népi iparművészek mutatkoznak be.

Először Tállyán

Nyáron itt játsszák első alkalommal a Nyáry Krisztián kötetéből készült Így szerettek ők című színdarabot. „Különleges helyszínen, idén először a Kerekdombon elevenednek meg az Így szerettek ők kötet szereplői a Vincellér Ház Nagyszínpadán, vasárnap délután 2 órától. Gryllus Dorka, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter és Simon Kornél keltik életre a nagy magyar költők szerelmi életét, a Kaláka Együttes pedig az adott költő verseit adja elő. Én a mesélő szerepét töltöm be” – mondta el Nyáry Krisztián író.

Gyerekbarát

A fesztivál Nagyszínpadán koncertezik Fábián Juli & Zoohacker, az Antonia Vai Band, Szabó Balázs Bandája, a Jónás Vera Experiment, Palya Bea és zenekara, Szalóki Ági pedig két koncerttel is készül. A gyerekbarát fesztivál a kastélyban várja mindennap a kicsiket kreatív és Ringató-foglalkozásokkal. Itt ad koncertet a Kaláka, Gryllus Vilmos pedig különleges programmal várja a gyerekeket.

ÉM

