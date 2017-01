Egy fizetésért három állásban

Azért persze nem ez az egyetlen ok, mert pár százalék különbséggel sorakozik három fő tényező: valaki vagy nem szakképzett, vagy szakképzett elvileg, de mégis alkalmatlan, illetve motiválatlan. Ez a harmadik fedné a „nincs kedve dolgozni” kategóriát. A bér mértékének problémája, az lemarad a végén, jó pár százalékkal.

Ma nem lehet már megoldani a gondokat újabb két Gizi néni kirúgásával vagy túlmunkára kényszerítéssel.

Azt ugye jó régen tudjuk, hogy a statisztika olyan, mint a bikini: pont a lényeget fedi el. Nem akarom én bántani a GKI-t, hiszen nem értek a szakmájukhoz. És ráadásul olvashatjuk rögtön az elején, hogy ez a munkaadók véleménye, a vállalatoké, hangsúlyosan nem a munkavállalóké.

Azzal persze nincs mit kezdeni, hogy ha valaki nem szakképzett, vagy van róla papírja, csak fogalma nincs a szakmájáról – erről azért nem a munkavállaló tehet, hanem a príma szakképzési és oktatási rendszerünk, amelyet most próbálnak renoválni. De ez a motiváció, ez az eltűnt munkakedv, így munkaadói szemszögből nézvést azért megérdemel egy másik nézőpontot is. Meglehet, hogy ez valami ős szakszervezetis vagy lázadozó álláspont, de szerény véleményem szerint az embereknek egyszerűen elegük van a kizsákmányolásból, hogy rögtön egy ósdi marxi kategóriával éljek.

Magyarország az olcsó munkaerő hona volt. Eddig. Arra alapozódott nagyon sok minden a gazdaságban, hogy egyrészt szakképzettek, másrészt olcsók vagyunk. Ennek az lett az eredménye, hogy a cégek szépen hátradőltek, belesimultak ebbe a helyzetbe, mit érdekelte az a munkaadót, hogy meg lehet-e élni az adott bérből, ha volt elég ember, jelentkező. De a világ megváltozott, és a piaci körülmények szorítása mindig a legegyszerűbb irányba tolta a cégeket: megnézték, hogy lehet megtakarítani gyorsan, többnyire az embereken kezdve.

Nem innoválni, fejleszteni, technológiákat hozni, á. Abba pénzt kell fektetni először, és nem is azonnali az eredmény. Létszámcsökkentés, a munkateher növelése – az igen. Az gyorsan hat, mint a pálinka egy fárasztó nap után. Még akár bért is lehet ilyenkor emelni – kenjünk mézet is a dolgozók madzagjára –, közben észrevétlenül már három ember állását tölti be egyvalaki. Elmegy ez így is – mondja a munkaadó, hiszen működik. Működik, de hogyan…

Ha jól körülnézünk, ezernyi példáját látjuk annak, hogy elértünk oda, valóban nem hat a több pénz sem, mert maga a munka, az azzal járó terhek és körülmények viselhetetlenek. Nemcsak egy áruházi dolgozóról beszélek, hanem például az eltávozó orvosok jelentős részben nemcsak a pénzről beszélnek, hanem a lehetetlen munkakörülményekről, a brutális teherről.

Nagyon valószínű, hogy annak a korszaknak a végéhez értünk, amikor még tovább lehet húzni a dolgozói nadrágszíjakon. A cégeknek el kell gondolkozniuk azon, hogy másfajta megoldásokat keressenek, különben annyi nekik. Ma nem lehet már megoldani a gondokat újabb két Gizi néni kirúgásával vagy túlmunkára kényszerítéssel. Keserves, fájdalmas lesz, de ezt az utat végig kell járni – aminek csak első és szolid lépése a minimálbér emelése.

– Kiss László –

